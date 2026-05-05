Yankees consiguen su quinta victoria en fila por el poder de Jazz Chisholm

Los New York Yankees llegaron a cinco triunfo de manera consecutiva gracias a un tremendo cuadrangular de Jazz Chisholm Jr. en la parte baja de la sexta entrada.

El jonrón de Chisholm quebró el empate ante Jacob deGrom le dio a Nueva York su primera ventaja del juego. Cody Bellinger añadió un doble de dos carreras y Yankees continuaron encendidos, consiguiendo su 15ta victoria en los últimos 17 juegos con triunfo de 7-4 sobre los Rangers la noche del martes en el Yankee Stadium.

Los Yankees han ganado ocho juegos consecutivos en casa desde el 17 de abril, reaccionando luego de que el novato derecho puertorriqueño Elmer Rodríguez permitiera tres carreras en el primer episodio.

En su segunda apertura en las Mayores, Rodríguez tuvo problemas de control temprano, con dos boletos, un bateador golpeado y un lanzamiento descontrolado productor de carrera, pero logró asentarse para completar 4.2 innings.

Demostración de poder

Ryan McMahon conectó un jonrón de dos carreras que empató el partido contra deGrom en la segunda entrada, después de que los Yankees perdieran 3-0 antes de sus primeros turnos al bate.

McMahon se unió a sus compañeros Giancarlo Stanton, Freddie Freeman y Austin Riley como los únicos jugadores con al menos tres jonrones contra deGrom.

Cody Bellinger inició la remontada de Nueva York con un doble productor que impactó en la parte superior de la cerca del jardín derecho-central, después de que Aaron Judge conectara un sencillo.

Bellinger también conectó un doble de dos carreras ante Jalen Beeks, un lanzamiento después de que Judge recibiera su cuarta base por bolas intencional del año.

Paul Goldschmidt conectó su jonrón número 374 de su carrera en la octava entrada, dándole a su equipo una ventaja de cuatro carreras.

David Bednar retiró a Josh Jung con las bases llenas en la octava entrada y consiguió los últimos cinco outs para su décimo salvamento.

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