Fiscales presentaron cargos contra Tiger Woods tras accidente en Florida

Los fiscales del condado de Martin presentaron el pasado martes los cargos formales contra Tiger Woods por conducir bajo la influencia de sustancias.

El golfista, de 50 años, no asistió a la audiencia realizada en un tribunal de Stuart, en Florida, a unos 170 kilómetros de Miami.

Su caso y audiencia son consecuencia del accidente del 27 de marzo en Florida, donde Woods fue detenido mostrando signos de deterioro físico por consumo de sustancias y en el que llevaba, según la Policía, dos pastillas de hidrocodona, un analgésico opioide.

Durante esta primera audiencia, la Fiscalía leyó los cargos y las fechas del proceso judicial. La próxima vista será el martes 12 de mayo, cuando se definirá si el caso continúa o si ambas partes llegan a un acuerdo de culpabilidad.

Woods, que se ha declarado inocente, está fuera del país y regresará el sábado, según informó su abogado.

El pasado 27 de marzo, cerca de su residencia en Florida, Woods volcó su camioneta Land Rover hacia el carril contrario luego de intentar rebasar a un camión.

El golfista no sufrió heridas graves. Según el informe de la Oficina del Sheriff del Condado de Martin, el deportista mostraba signos compatibles con consumo de alcohol o sustancias al momento del accidente.

Los agentes detallaron que tenía los ojos enrojecidos y las pupilas dilatadas. También indicaron que sudaba mientras respondía preguntas y que presentaba hipo durante la interacción.

Tras someterse a una prueba de alcoholemia en el lugar, cuyo resultado fue negativo, Woods se negó a realizar la de orina y terminó liberado bajo fianza ocho horas más tarde.

En medio de esta polémica que se suma a otra polémica judicial por parte del golfista, Woods anunció en un comunicado que se retira temporalmente de la actividad profesional para centrarse en su recuperación.

Este escenario no es desconocido para el golfista que ya ha tenido cuatro accidentes de tránsito. El primero ocurrió el 27 de noviembre de 2009 en Isleworth, Florida. En horas de la madrugada, posterior al Día de Acción de Gracias.

Woods chocó su Cadillac Escalade contra un hidrante y un árbol frente a su casa. Tuvo lesiones en el rostro y no llevaba el cinturón de seguridad. Su entonces esposa, Elin Nordegren, lo sacó del vehículo.

No hubo cargos, pero el episodio detonó el escándalo de infidelidades que terminó su matrimonio y le costó patrocinios.

Posteriormente, el 29 de mayo de 2017 en Palm Beach Gardens, Florida, fue hallado inconsciente dentro de su Mercedes-Benz a las tres de la madrugada.

El auto tenía dos llantas reventadas del lado del conductor, presentaba habla lenta y arrastrada. Los exámenes toxicológicos arrojaron que tenía varias sustancias en su cuerpo.

Fue arrestado por conducir bajo efectos y se declaró culpable de conducción temeraria en un acuerdo judicial.

En 2021, en Los Ángeles, California, sufrió el tercer accidente mientras iba a una sesión fotográfica. Su SUV Genesis se salió de la carretera, rodó varias veces y quedó destrozado. Woods sufrió múltiples fracturas en la pierna derecha y requirió varias cirugías.

Incluso comprometió gravemente su extremidad derecha, al punto de que los médicos evaluaron la posibilidad de amputación. Las investigaciones determinaron que no había evidencia de intoxicación y no se presentaron cargos.



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