FMF advierte que jugadores se quedan fuera del Mundial 2026 si no van a la concentración

La Federación Mexicana de Fútbol (FMF) anunció este miércoles que la concentración del Tri seis semanas antes del Mundial 2026 se mantiene, y aquellos que no asistan pueden quedarse fuera de la Copa del Mundo.

“Todos los jugadores deberán reportarse en el Centro de Alto Rendimiento de la Ciudad de México. Por instrucciones del cuerpo técnico, el jugador que no acuda hoy a la concentración quedará fuera de la Copa del Mundo”, informó la Federación Mexicana de Futbol, por medio de un comunicado.

La polémica comenzó luego de supuestos reportes de que Alexis Vega y Jesús Gallardo se quedarían con el Toluca de cara al partido de vuelta en la Concacaf Champions League ante el LAFC.

De acuerdo a ESPN, existía un acuerdo entre todos los equipos mexicanos para que sus jugadores llegasen a la convocatoria y el “permiso especial” al Toluca le fue retirado, por lo que ambos jugadores deben concentrarse con el Tri.

Comunicado de la Comisión Disciplinaria 📄: pic.twitter.com/4Yxgp3ydfY — Federación Mexicana de Futbol (@FMF) May 5, 2026

Amaury Vergara elevó crítica por supuestos tratos especiales en México

Amaury Vergara, dueño de las Chivas de Guadalajara, criticó en redes sociales sobre los supuestos permisos y que llamaría a los jugadores de su club a reportarse en las instalaciones y no con la selección de México.

“Los acuerdos son válidos solamente cuando todas las partes los respetan. Le instruí a la Dirección Deportiva que nuestros jugadores se reporten mañana en las instalaciones del club”, publicó Amaury Vergara, en sus redes sociales.

Se espera que la selección de México tenga a 20 jugadores, 12 considerados para la Copa del Mundo, más ocho jugadores de entrenamiento, tienen que reportarse sí o sí este mismo miércoles.

“Como se publicó el pasado martes 28 de abril de 2026, la concentración de la Selección Nacional de México para los tres partidos de preparación ante Ghana, Australia y Serbia, y la Copa del Mundo, iniciará este miércoles 6 de mayo a las 20 horas con los 20 jugadores de la Liga MX convocados por el director técnico Javier Aguirre”, se lee en la publicación.

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