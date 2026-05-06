Hallan a 2 hispanos muertos tras salida en kayak en bahía de Nueva York

Daniel Villa y Juan Carlos Peñaranda, hombres de 25 y 43 años, fueron hallados sin vida la madrugada de hoy, después de que al parecer sus cuerpos fueran arrastrados hasta la orilla tras una salida a practicar kayak en Long Island (NY) anoche.

Los investigadores indicaron que los dos hombres partieron desde el antiguo muelle sur de Ponquogue alrededor de las 8:00 p.m. del martes, utilizando un kayak biplaza y dirigiéndose hacia el oeste, adentrándose en la bahía Shinnecock, en el condado Suffolk.

Sus familiares llamaron a la policía a la 1:29 a.m. del miércoles porque no habían regresado a la hora prevista de su salida marítima a la bahía, detalló ABC News. Entonces se puso en marcha un amplio operativo de búsqueda en el que participaron la Policía de Southampton Town y Southampton Village, la Patrulla Marina, la Policía Estatal de Nueva York (NYSP), el Departamento de Conservación Ambiental del estado Nueva York (DEC), la Guardia Costera de EE. UU. y el Cuerpo Voluntario de Ambulancias de Hampton Bays.

Alrededor de las 4:00 a.m. Villa, residente de Southampton, fue hallado en la orilla, en la esquina noroeste del puente Ponquogue. Poco después, Peñaranda -residente de Quogue- fue encontrado junto al muro de contención situado al norte del restaurante Amalfi, en Lighthouse Road, en Hampton Bays. Ambos fueron declarados muertos en el lugar de los hechos.

La Oficina del Médico Forense del condado Suffolk debe oficializar las causas de sus decesos. Se solicita a cualquier persona que posea información que se ponga en contacto con la Policía de Southampton Town llamando al 631-728-5000, la División de Detectives al 631-702-2230, o con la Línea Directa de Delitos al 631-728-3454.

En un caso similar, desde hace más de un año desapareció al salir a nadar Petros Krommidas, joven deportista y activista comunitario que aspiraba a competir por el Partido Demócrata en las elecciones legislativas del Distrito 4 de Nueva York (Long Island), en noviembre de 2025.