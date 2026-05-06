Irán afirma que estudia la propuesta estadounidense en medio de recientes amenazas de Trump

El gobierno de Irán confirmó este miércoles que se encuentra en un proceso de revisión técnica sobre la propuesta de paz remitida por la administración de los Estados Unidos como respuesta directa a las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien ha vinculado la suspensión de las operaciones armadas a la aceptación total de los términos establecidos en el documento diplomático.

Ismail Bagaei, portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, informó a través de la agencia de noticias ISNA que las autoridades de Teherán están analizando detalladamente el contenido del plan estadounidense.

“La propuesta de Estados Unidos está siendo evaluada por Irán y, una vez que concluya su revisión, Irán trasladará sus puntos de vista a la parte paquistaní”, declaró el funcionario iraní.

Amenaza de Estados Unidos

Desde la Casa Blanca, el presidente Donald Trump utilizó su red Truth Social para establecer las condiciones que pondrían fin al cerco militar. El mandatario condicionó la reapertura de las rutas comerciales y el cese de los ataques a la voluntad de Irán para cumplir con lo estipulado, informó EFE.

“Si Irán accede a cumplir con lo acordado, lo cual es, quizás, una gran suposición, la ya legendaria operación Furia Épica llegará a su fin y el bloqueo, sumamente eficaz, permitirá que el estrecho de Ormuz esté abierto para todos, incluido Irán“, precisó Trump, quien advirtió que, en caso de una negativa, la intensidad de los ataques aumentaría respecto a fases previas del conflicto.

Supuesta espera para que Irán responda definitivamente

Segín información del portal Axios, basados en testimonios de funcionarios estadounidenses, existe una ventana de 48 horas para que Irán emita una respuesta definitiva. Según estas fuentes, el nivel de consenso alcanzado actualmente es inédito desde el comienzo de las hostilidades.

“Aún no se ha llegado a un acuerdo, pero las fuentes indicaron que esta era la mayor proximidad que las partes habían tenido a un pacto desde el inicio de la guerra”, apuntó el medio.

El proyecto de acuerdo incluye compromisos recíprocos de alto impacto. Irán aceptaría una moratoria en su programa de enriquecimiento nuclear, mientras que Estados Unidos procedería a levantar las sanciones vigentes y a liberar miles de millones de dólares en activos financieros congelados. Esto permitiría también la normalización del tránsito en el Estrecho de Ormuz, eliminando las restricciones que han afectado el comercio marítimo de mercancías y crudo.

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