Javier Aguirre tras polémica con México: “Estamos todos en el mismo barco”

El seleccionador de México, Javier Aguirre, reiteró este miércoles su confianza en que su país tendrá un gran Mundial y confesó que el ambiente de unión le recuerda hace 40 años, cuando México alcanzó en casa los cuartos de final.

“Estamos todos en el mismo barco; hay muchas ganas de hacer historia y eso me recuerda 40 años atrás. Como nunca en 40 años vi tanto ánimo en la gente, en las calles”, dijo el ‘Vasco’ en una breve rueda de prensa.

El ambiente en torno a la selección se contaminó en las últimas horas a raíz de que el defensa Jesús Gallardo y el delantero Alexis Vega recibieron permisos para jugar con el Toluca, esta noche la semifinal de la Copa de Concacaf.

¡SALIÓ A DAR LA CARA!



En conferencia de prensa, Javier Aguirre hablar sobre la concentración de la Selección Mexicana rumbo al Mundial 2026.



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Eso causó enojo en otros directivos que no pueden usar a sus seleccionados en los cuartos de finales del torneo Clausura, incluso el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, convocó a sus figuras del equipo nacional a que regresan al equipo, con el cual se entrenaron esta mañana.

La rebelión provocó que la Federación diera marcha atrás a los permisos a Gallardo y Vega y lanzara un ultimátum con la amenaza de que convocado que no se presente a la concentración, quedará fuera del Mundial.

“Quiero dar la cara; estoy aquí para explicar que tenemos un proyecto único y que va de acuerdo con lo planificado, con apoyo de todos”, indicó.

Aguirre apunta a que México tendrá un Mundial 2026 histórico

Aguirre reiteró que para la selección jugar en casa será una experiencia inolvidable.

“Fuimos a Qatar, a Sudáfrica, pero aquí en casa el Mundial será inolvidable”, señaló el entrenador.

México jugará en el grupo A del Mundial contra Sudáfrica, Corea del Sur y República Checa, antes de lo cual tendrá tres amistosos, contra Ghana, el 22 de mayo; Australia, el 30 y Serbia, el 4 de junio.

Aguirre llamó la semana pasada a 12 jugadores, ya asegurados para el Mundial, que se unirán a ocho jóvenes que ayudarán en los entrenamientos hasta que lleguen los demás seleccionados, aún no dados a conocer, de las ligas en el extranjero donde juegan.

Hoy los convocados cenarán juntos en el primer día de concentración y mañana comenzarán a trabajar.

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