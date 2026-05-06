Mark Cuban dice que sacar préstamos para la universidad es un error y explica qué haría él

El empresario e inversionista Mark Cuban volvió a generar debate sobre el costo de la educación universitaria en Estados Unidos al asegurar que endeudarse para pagar la universidad puede ser una mala decisión financiera para muchos estudiantes.

La estrategia que recomienda Mark Cuban

Durante una entrevista en el podcast Impaulsive, Cuban calificó los préstamos estudiantiles como la cosa más tonta que puedes hacer –según sus palabras– y explicó la alternativa que, según él, tiene más sentido económico.

Su propuesta consiste en iniciar estudios en un ‘community college’–institución pública de dos años– y posteriormente transferirse a una universidad más grande.

Cuban afirmó: “Ve a un community college. Una clase de contabilidad es una clase de contabilidad, ya sea en un community college o en Harvard”.

También añadió: “La psicología es psicología en su mayor parte. Así que toma esos primeros años de clases introductorias y luego transfiérete a una universidad que puedas pagar”.

La enorme diferencia de costos

Datos del informe ‘Tendencias en los precios universitarios 2025 del College Board’ muestran una diferencia considerable entre distintos tipos de instituciones educativas:

–Community colleges públicos: $4,150 al año para estudiantes locales

–Universidades públicas de cuatro años: $11,950 anuales para residentes del estado

–Universidades privadas sin fines de lucro: alrededor de $45,000 por año

Según el análisis, completar los primeros dos años en un community college antes de transferirse podría ahorrar decenas de miles de dólares.

La deuda estudiantil sigue creciendo

La advertencia de Cuban ocurre en medio de niveles elevados de deuda estudiantil en Estados Unidos.

La Reserva Federal encontró que el saldo mediano pendiente de préstamos estudiantiles se ubica entre $20,000 y $24,999, mientras que el promedio federal por prestatario superó los $39,000 el año pasado.

Además, este tipo de deuda es particularmente difícil de eliminar, ya que normalmente no puede borrarse mediante bancarrota.

Sobre esto, Cuban señaló: “Si todos podían pedir prestada cualquier cantidad de dinero y ni siquiera podían declararse en bancarrota para deshacerse de ella, los precios universitarios subieron”.

Universidades bajo presión financiera

El empresario también mencionó que algunas universidades comienzan a enfrentar dificultades económicas.

Datos del Centro Nacional de Estadísticas Educativas muestran que el número de instituciones universitarias que otorgan títulos en Estados Unidos cayó de 5,918 a 5,819 entre los ciclos 2022-2023 y 2023-2024.

Cuban considera que esta tendencia continuará: “Ya estás viendo algunas universidades cerca de la bancarrota. Creo que verás más”.

¿Vale la pena pagar tanto?

Para Cuban, la diferencia académica entre una universidad costosa y una institución pública sólida no siempre justifica adquirir grandes deudas.

“El salto entre la universidad básica de cuatro años y las mejores universidades públicas es realmente pequeño”, comentó.

El inversionista aseguró que lo más valioso que obtuvo en la Universidad de Indiana fue aprender a aprender, una habilidad que, según él, puede desarrollarse sin necesidad de pagar cifras millonarias.

Lo que muestran las cifras

La Reserva Federal también encontró que entre quienes tenían deuda estudiantil, solo el 44% consideró que los beneficios financieros de su educación superaron el costo.

En contraste, entre quienes se graduaron sin deuda, el porcentaje aumentó al 68%.

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