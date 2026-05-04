Expertos revelan cuánta deuda de tarjeta ya es preocupante en 2026

El aumento en el uso de tarjetas de crédito está encendiendo alertas entre especialistas financieros. Con niveles récord de endeudamiento y tasas de interés elevadas, cada vez más personas enfrentan dificultades para mantener sus finanzas bajo control.

Un problema que sigue creciendo

Al cierre del cuarto trimestre de 2025, los estadounidenses acumulaban aproximadamente $1.23 billones en deuda de tarjetas de crédito, una cifra récord que aumentó en decenas de miles de millones respecto al trimestre anterior.

En promedio, cada usuario mantiene cerca de $6,600 en deuda, un monto que puede parecer manejable, pero que se complica debido a tasas de interés superiores al 21%, lo que provoca que incluso saldos pequeños crezcan rápidamente.

El punto clave: no superar el 30% del crédito disponible

Los expertos coinciden en que no existe una cifra única que determine cuándo la deuda es excesiva, pero sí hay una referencia importante: el uso del crédito disponible.

La planificadora financiera certificada Bobbi Rebell recomienda: “Debe mantenerse por debajo de aproximadamente el 30% de tu crédito disponible”.

Superar ese nivel no solo afecta el historial crediticio, sino que también puede dificultar el pago de gastos básicos.

Según datos de la agencia de crédito Experian, rebasar ese umbral genera un impacto negativo más notable en la calificación crediticia.

Rebell también advirtió sobre el contexto económico actual: “Este es un entorno muy difícil para la deuda de tarjetas, con saldos en niveles récord y tasas de interés cerca de máximos históricos”.

Señales de alerta en tus finanzas

Más allá de los porcentajes, los especialistas señalan que hay indicadores claros de que la deuda se está volviendo un problema.

El asesor financiero Alex Duffy explicó: “Cualquier cantidad que cause estrés, que consuma demasiado de tus ingresos o que no te permita ahorrar para el futuro es demasiada”.

Entre las señales más comunes destacan:

–Dificultad para cubrir gastos básicos

–Pagar solo el mínimo cada mes

–Uso frecuente de adelantos de efectivo

–Retrasos o incumplimientos en pagos

–Gastar más allá del límite de crédito

En estos casos, el crecimiento de la deuda puede acelerarse. Rebell lo resume así: “Tu saldo va a crecer mientras tu capacidad de pago disminuye. Las cosas pueden salirse de control”.

Por su parte, Kim Chambers señaló: “La deuda de tarjeta puede considerarse demasiado cuando deja de ser una herramienta útil y se convierte en una carga difícil de manejar”.

Qué hacer si la deuda empieza a crecer

Los expertos recomiendan actuar de inmediato si la deuda comienza a volverse inmanejable.

Duffy sugiere: “Lo primero es dejar de gastar y dejar de abrir nuevas líneas de crédito. Después, necesitas un plan para pagar la deuda lo más rápido posible”.

Entre las estrategias más recomendadas están:

–Priorizar el pago de saldos pequeños o con mayor interés

–Negociar una tasa más baja con la institución financiera

–Transferir saldos a tarjetas con tasas promocionales más bajas

–Consolidar deudas en un solo préstamo con menor interés

Chambers aconseja prepararse antes de negociar: “El primer paso es investigar otras tasas de interés con tu institución y en el mercado. Tener esa información te ayudará al negociar”.

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