Mueren tres personas en nuevo ataque de EE.UU. contra presunta narcoembarcación en el Pacífico

El gobierno estadounidense notificó el martes la neutralización de una nueva embarcación en aguas internacionales del Océano Pacífico en un operativo ejecutado por fuerzas militares, que concluyó con la muerte de los tres tripulantes que operaban la nave, la cual fue vinculada por presuntas estructuras del narcotráfico.

El ataque fue difundido por el Comando Sur a través de su canal de comunicación oficial en la plataforma X, en el que confirmó haber matado a tres presuntos narcoterroristas que se encontraban a bordo de la unidad marítima al momento del impacto.

On May 5, at the direction of #SOUTHCOM commander Gen. Francis L. Donovan, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel operated by Designated Terrorist Organizations. Intelligence confirmed the vessel was transiting along known narco-trafficking… pic.twitter.com/CmK9HVK0oG — U.S. Southern Command (@Southcom) May 6, 2026

Incremento de acciones militares en 24 horas

La destrucción de la nave en el Pacífico representa el segundo procedimiento con víctimas mortales anunciado por Washington en las últimas 24 horas.

El primer evento tuvo lugar en la región del Caribe, donde la intervención de las fuerzas armadas resultó en el fallecimiento de otras dos personas. Ambos despliegues forman parte de la ejecución activa de la denominada operación ‘Lanza del Sur’.

Aumentan los ataques contra embarcaciones desde 2025

Según datos de las fuerzas armadas estadounidenses, el volumen de estas operaciones ha mantenido un ritmo constante desde finales del año pasado. Con el bombardeo reportado hoy, la cifra total de ataques contra lanchas en el Pacífico y el sur del Caribe supera los 50. Desde septiembre de 2025, estas maniobras militares han dejado un saldo acumulado de más de 150 muertes en el marco de los patrullajes fronterizos, informó EFE.

Este incremento en la actividad armada busca gestionar la situación tras la captura de Nicolás Maduro, efectuada el pasado 3 de enero en una operación militar liderada por EE.UU. Las autoridades mantienen la presencia operativa con el fin de intervenir en las rutas marítimas asociadas a actividades ilícitas en el área de influencia del Caribe y el Pacífico.

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