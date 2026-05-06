Pronóstico del tiempo en Chicago para este miércoles 6 de mayo

Como ya sabrás, el clima de Chicago es extremo y puede llegar a ser impredecible. Desde veranos calurosos y húmedos hasta sus fríos y secos, el tiempo de Chicago puede pillarte por sorpresa. Es por eso que aquí te traemos el pronóstico del tiempo para hoy miércoles 6 de mayo.

El clima en Chicago hoy

El mejor consejo para sufrir con la temperatura en Chicago es consultar a diario el pronóstico del clima. Presta atención a las previsiones y consulta diariamente los reportes para tener la información meteorológica más reciente.

El pronóstico del clima de hoy en Chicago para las siguientes horas indica una temperatura máxima de 55 grados Fahrenheit (13ºC) y una mínima de 45 grados Fahrenheit (7ºC) . Junto a esto, la sensación térmica, esto es, “temperatura real” estimada para esta jornada será de 57ºF (14ºC) de máxima y 57ºF (14ºC) de mínima.

La probabilidad de que llueva es del 25 durante la primera mitad de la jornada y del 8 a lo largo de la noche. Luego, habrá más nubes que claros.

Las ráfagas de viento llegarán hasta los los 8.08 mph de máxima en el día y los 6.84 mph por la noche. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:41 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 19:54 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El tiempo en Chicago mañana

El clima en Chicago mañana se esperan nubes y claros con poca probabilidad de precipitaciones. La temperatura máxima estimada será, en un principio, de 55 grados Fahrenheit (13ºC), mientras que la mínima estará alrededor de los 50 (10 grados Celsius). ¿Mañana llueve en Chicago? Según la información provista por AccuWeather, las probabilidades de precipitaciones son del 25% por la mañana, 55% por la tarde y 25% por la noche.

El Clima en Chicago para los próximos 7 días

Si quieres adelantarte y conocer lo que se espera del tiempo en Chicago en los próximos 7 días, aquí te damos un estimado del tiempo al día de hoy. No te olvides de que las condiciones meteorológicas cambian en función del día, por lo que te aconsejamos consultar cada día nuestro sitio.

El Clima en Chicago

Chicago, Illinois, cuenta con un clima continental húmedo. Los inviernos son fríos y ventosos. Los veranos, cálidos y húmedos.

– Invierno: Las temperaturas medias diarias se encuentran entre los 20 °F y los 35 °F (-6 °C a 2 °C). – Verano: Las temperaturas medias diarias son entre los 70 °F y los 85 °F (21 °C a 29 °C). – Primavera y otoño: Las temperaturas pueden variar mucho durante estas estaciones, pero las temperaturas diarias promedio suelen encontrarse entre los 40 °F y los 70 °F (4 °C a 21 °C).

Es importante tener en cuenta que estas son temperaturas promedio y que las temperaturas reales pueden oscilar ampliamente en función de las condiciones climáticas específicas en un momento determinado, por lo que se aconseja estar preparado para diferentes condiciones climáticas durante todo el año.

Chicago es conocida por sus cambios de tiempo constantes, pero con la preparación adecuada, no cabe duda de que podrás aprovechar al máximo el día a día en la Ciudad de los Vientos. Recuerda, si cada día te informas de las condiciones actuales, la previsión meteorológica y la temperatura, estarás en alerta para lo que te depare el día. Si buscas más información sobre el clima, visita www.eldiariony.com/clima