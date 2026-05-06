Reservas de hoteles para el Mundial 2026 no alcanzan la cantidad proyectada

A pocas semanas del inicio del Mundial 2026, el sector turístico en Estados Unidos se afronta una dura realidad. Según un informe reciente de la Asociación Estadounidense de Hoteles y Alojamiento (AHLA), el 80% de los hoteleros en las ciudades sede afirma que las reservas actuales están por debajo de las previsiones originales.

Factores como las restricciones de visados, el aumento de los costos operativos y las cancelaciones de bloques de habitaciones por parte de la FIFA han enfriado un mercado que se perfilaba como histórico.

El análisis, que abarca 11 mercados clave como Nueva York, Los Ángeles y Dallas, revela que la demanda internacional es el eslabón más débil de la cadena. Entre el 65% y el 70% de los encuestados señala que las trabas burocráticas para obtener visas y las actuales tensiones geopolíticas están frenando la llegada de aficionados extranjeros.

El impacto de las “reservas fantasma” de la FIFA

Uno de los puntos más críticos señalados por el informe es la liberación masiva de bloques de habitaciones previamente retenidos por la FIFA. Cerca de la mitad de los hoteles reportaron que la organización devolvió grandes cupos de cuartos que no se utilizaron, lo que generó una “señal artificial de demanda”.

Según el informe, en ciudades como Los Ángeles y Nueva York, casi dos tercios de los hoteles registran un ritmo de reservas lento, mientras que en Dallas y Houston las cifras se mantienen en niveles de una temporada de verano habitual, sin el “salto” esperado por el efecto Mundial.

A pesar del panorama general de cautela, existen excepciones notables que mantienen el optimismo. Atlanta destaca con un 50% de hoteles reportando reservas por encima de lo esperado. Por su parte, Miami también muestra números positivos, con un 55% de ocupación superior a su media histórica de verano, gracias a su tradicional atractivo turístico y su excelente conectividad aérea.

La organización insta a evitar aumentos innecesarios en los costos de visado y a frenar las políticas fiscales locales que puedan desalentar a los aficionados internacionales que aún planean asistir al evento que arrancará el próximo 11 de junio.

Sigue leyendo:

·Arsenal jugará su segunda final de Champions League tras eliminar al Atlético Madrid

·Mundial 2026 en riesgo: ciudades de EE.UU. podrían perder hasta $30,000 millones por menos turistas

·FIFA inhabilita a exdirectivo de fútbol de Guyana por acoso sexual