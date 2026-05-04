FIFA inhabilita a exdirectivo de fútbol de Guyana por acoso sexual
Ian Alves, exsecretario general de la Federación de Futbol de Guyana, fue declarado culpable de abuso de poder
Ian Alves, exsecretario general de la Federación de Futbol de Guyana (GFF), fue inhabilitado por el Órgano de Decisión de la Comisión de Ética independiente de la FIFA, para ejercer cualquier clase de actividad relacionada con el futbol durante cinco años.
Esto tras declararlo culpable de abuso de poder con el fin de acosar sexualmente a mujeres del personal de la GFF.
El órgano señaló que además de la suspensión también impuso una multa al exdirectivo de 20 mil francos suizos, equivalente a 22 mil dólares estadounidenses, tras determinar que infringió las disposiciones del Código de Ética de la FIFA relativas a la protección de la integridad física y mental, el abuso de posición y los deberes generales.
Estricta posición de FIFA
La FIFA agregó en un comunicado que “mantiene una postura estricta de oposición a todo tipo de abusos en el futbol” y que “la Comisión de Ética trata todos los casos conforme al Código de Ética, y aborda cada uno de ellos con la singularidad que merece”.
La decisión se notificó a Alves este día, fecha en la que entró en vigor la sanción.
El exsecretario general renunció a su cargo en 2024.
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