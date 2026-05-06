¿Tus ojos están bien alimentados? El secreto del Omega-3 para proteger tu retina

La salud de la retina tiene en la alimentación balanceada una gran aliada, ya que la diversidad de ingredientes aporta antioxidantes, betacarotenos y ácidos grasos omega-3. Los pescados azules recomendados para la salud cardiovascular son claves para proteger y fortalecer la retina.

Un estudio publicado por PubMed descubrió que los ácidos grasos omega-3 (DHA y EPA) son importantes en la prevención de la DMAE (Degeneración Macular Asociada a la Edad), por sus efectos neuroprotectores en la retina. Específicamente, se trata de la modulación de procesos metabólicos que afectan el estrés oxidativo, la inflamación y la vascularización.

“El DHA es un ácido graso clave que se encuentra en la retina y está presente en grandes cantidades en este tejido”, indica el estudio.

Los ácidos grasos omega-3 mejoran la oxigenación de los vasos sanguíneos de la retina involucrados en la fototransducción. Esto es fundamental, ya que la degeneración macular está asociada a la aterosclerosis de los vasos sanguíneos. Los investigadores lograron asociar la aterosclerosis de los vasos sanguíneos que afectan la retina con el mecanismo involucrado en la enfermedad coronaria.

La ciencia es clara: las pautas para prevenir enfermedades cardiovasculares son las mismas que protegen tu retina. Al consumir pescados azules, no solo cuidas tu presión arterial, sino que modulates procesos metabólicos que combaten la inflamación ocular. Crédito: Shutterstock

Por esta razón, las pautas alimenticias para la prevención de la enfermedad cardiovascular son ideales para la prevención de enfermedades en la retina. Aunque no hay una cantidad de omega-3 exacta recomendada, los expertos sugieren seguir los lineamientos dietéticos establecidos por la Asociación Americana del Corazón (AHA).

Esto se traduce en adoptar una dieta que incluya pescado azul o aceite de pescado dos veces por semana, así como suplementos. Por su parte, la Administración de Medicamentos y Alimentos (FDA) indica que los adultos pueden consumir de forma segura un total de 3 g al día de DHA y EPA combinados, sin que más de 2 g al día provengan de suplementos dietéticos.

Pescados y Mariscos: Contenido de EPA + DHA

Para facilitar la elección de ingredientes, el estudio publicado por PubMed recomienda pescados con aporte de omega-3 por ración:

Arenque: Es una de las fuentes más potentes. El del pacífico aporta 1.81 g y el del atlántico: 1.71 g

Salmón

El salmón es rico en omega-3, una grasa buena para el corazón y la salud ocular. Crédito: Shutterstock

Un clásico indispensable con variaciones según su origen:

Atlántico (Cultivado): 1.09–1.83 g

Atlántico (Salvaje): 0.90–1.56 g

Chinook: 1.48 g

Sockeye (Rojo): 0.68 g

Sardinas

Las sardinas son ricas en calcio y además aportan omega-3. Crédito: Lola Rudolphi | Pixabay

pequeñas pero poderosas, aportan entre 0.98 y 1.70 g.

Caballa: un pescado azul excelente con un rango de 0.34 a 1.57 g.

Atún

El atún en vitaminas beneficiosas para los ojos y también es fuente de omega-3. Crédito: stockcreations | Shutterstock

Su aporte varía según la presentación. El blanco enlatado en agua aporta 0.73 g y el fresco: 0.24–1.28 g

Otras fuentes de omega -3 son:

Hipogloso (Halibut): Ofrece un rango sólido entre 0.40 y 1.00 g.

Lenguado / Platija: Aporta 0.42 g.

Cangrejo Rey de Alaska: Una opción deliciosa con 0.35 g.

Camarones: Aportan 0.27 g (especies mixtas).

Trucha: Curiosamente, los valores son moderados. La salvaje: 0.20 g, mientras que la cultivada: 0.15 g

Eglefino (Haddock): Contiene 0.20 g.

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