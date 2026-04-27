¿Fatiga visual o falta de nutrientes? Los 7 superalimentos que protegen tus ojos

Uno de los órganos clave para nuestra vida diaria, y al que menos atención prestamos a pesar de su constante exposición a pantallas y luz azul, son los ojos. Además de los cuidados básicos recomendados por los especialistas, existen grupos de superalimentos que fortalecen la retina y mejoran la visión, según destaca el reconocido Dr. Carlos Jaramillo, experto en medicina funcional y graduado de la Universidad de Harvard.

El Sistema de Vigilancia de la Visión y la Salud Ocular (VEHSS) explica que la pérdida de visión permanente se mide según la agudeza visual corregida del ojo con mejor visión. Cifras publicadas en JAMA Ophthalmology indican que más de 7 millones de estadounidenses viven con algún grado de pérdida de visión no corregible, de los cuales más de 1 millón enfrentan ceguera total.

Factores que afectan tu retina

En el mundo moderno, nuestros ojos enfrentan retos constantes: la luz azul de las pantallas, el uso excesivo de dispositivos, el maquillaje que causa inflamación crónica y la falta de sueño, detalla.

También influyen factores como la diabetes, la hipertensión y el sedentarismo que afectan directamente tu capacidad de ver el mundo en “Full HD”.

Para combatir esto, los expertos recomiendan aumentar el consumo de luteína, zeaxantina, folato, omega-3, Vitamina E, zinc y selenio. Aunque parezca una fórmula química, es más sencillo de lo que pensamos: estos nutrientes están presentes en alimentos cotidianos con una rica combinación de vitaminas y minerales.

Nutrientes esenciales para una visión de águila

Jaramillo explica que la alimentación es clave para evitar la degeneración macular y la fatiga visual, por lo que recomienda incluir los siguientes alimentos ricos en compuestos que ayudan a mejorar la visión:

Zanahorias

La vitamina A es una vitamina liposoluble que está naturalmente presente en muchos alimentos como las zanahorias. Crédito: Shutterstock

Ricas en betacarotenos y luteína, que protegen contra la ceguera nocturna (esa dificultad para adaptarse a la oscuridad).

Vegetales de hojas verdes

El aguacate y las espinacas contienen carotenoides luteína y la zeaxantina, los cuales procuran la salud de tus ojos. Crédito: Lisia Foto | Pexels

La espinaca y la col rizada (kale) poseen altos niveles de luteína, zeaxantina y folato, este último vital para la reparación del ADN y la renovación de los tejidos de la retina.

Hierbas aromáticas

Los antioxidantes de la salvia influyen en la disminución de la inflamación. Crédito: Shutterstock

El perejil, tomillo y salvia actúan como un “protector solar” interno para tus ojos gracias a sus potentes antioxidantes.

Batata

Las batatas o camotes son ricos en betacaroteno y antocianinas. Crédito: Nastasya Day | Pexels

Estos tubérculos son ricos en carotenoides que previenen el ojo seco y la degeneración macular.

Linaza y chía

Ambas semillas son ricas en antioxidantes, nutrientes y omega-3. Crédito: Shutterstock

Estas poderosas semillas aportan Omega-3 y Vitamina E. El Omega-3 es crucial para la salud metabólica de la retina.

Azafrán y Ginkgo Biloba

El ginkgo biloba contiene compuestos bioactivos con gran poder antioxidante y antiinflamatorio. Crédito: Shutterstock

El azafrán mejora el flujo sanguíneo y combate el estrés oxidativo, mientras que el ginkgo protege las células retinales.

Frutos secos, garbanzos y carnes

El Zinc ayudan al fortalecer la retina. Crédito: Shutterstock

Las legumbres, la carne, el pollo y los frutos secos son excelentes fuentes de zinc, vital para el metabolismo de la retina, y selenio, un antioxidante necesario para la salud ocular.

Estrategias adicionales de estilo de vida

El Dr. Jaramillo es enfático: no solo importa lo que comes, sino cómo vives. Aquí tienes cinco hábitos para mejorar cada día:

Cuida la iluminación: Evita la luz blanca intensa. Opta por bombillas cálidas (máximo 2700K) en casa u oficina. Filtros de luz azul: Usa lentes con protección si pasas largas jornadas frente al computador. La regla del enfoque: Haz pausas para mirar un punto lejano y luego uno cercano; esto ejercita los músculos oculares. Higiene del sueño: Dormir bien permite la regeneración celular y previene la irritación. Control metabólico: Mantener estable la glucosa y la presión arterial es la mejor forma de prevenir la ceguera a largo plazo.

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