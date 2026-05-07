EE.UU. amplía sanciones contra el aparato económico militar de Cuba

La administración de Donald Trump dio este jueves un nuevo paso en su estrategia de presión contra Cuba al imponer sanciones a empresas vinculadas al aparato militar de la isla y a una alta funcionaria asociada a esas operaciones económicas.

El anuncio fue realizado por el secretario de Estado, Marco Rubio, quien acusó al conglomerado estatal Grupo de Administración Empresarial SA (GAESA) de enriquecerse mientras la población cubana enfrenta una grave crisis social y energética.

“Mientras el pueblo cubano sufre hambre, enfermedades y una crónica falta de inversión en infraestructuras críticas como su red eléctrica, gran parte de los ingresos de las actividades de GAESA se desvían a cuentas bancarias ocultas en el extranjero”, afirmó Rubio.

Washington incluyó en la lista de sancionados a Ania Guillermina Lastres Morera, identificada como líder de GAESA, así como a la empresa Moa Nickel SA (MNSA), ligada al sector minero cubano.

EE.UU. apunta al aparato económico militar

Según el Departamento de Estado, GAESA mantiene una posición dominante dentro de la economía de la isla y controla una porción significativa de sectores estratégicos. La administración estadounidense sostiene además que el grupo acumula miles de millones de dólares en activos obtenidos de manera ilícita.

En el caso de MNSA, las autoridades estadounidenses señalaron que la compañía explota recursos naturales cubanos para favorecer al Gobierno de La Habana.

La empresa mantenía operaciones conjuntas con la canadiense Sherritt International Corporation, aunque reportes recientes indican que la firma comenzó a retirarse de Cuba y a sacar a parte de su personal del país.

Nuevas medidas tras orden de Trump

Las sanciones llegan pocos días después de que Trump firmara una orden ejecutiva destinada a ampliar las acciones contra personas y entidades acusadas de apoyar materialmente al Gobierno cubano, su aparato de seguridad o prácticas de corrupción.

La Casa Blanca aseguró que la medida forma parte de un esfuerzo para enfrentar la influencia del régimen cubano y aumentar la presión sobre sus estructuras políticas y económicas.

El anuncio ocurre mientras Cuba atraviesa una situación económica cada vez más compleja. La isla enfrenta apagones prolongados, escasez de productos básicos y dificultades en servicios esenciales.

En marzo, el sistema eléctrico sufrió un colapso que dejó sin suministro a millones de personas durante más de un día, en medio de una crisis energética agravada por las restricciones al suministro de combustible.

Sigue leyendo:

• China responde a Rubio y defiende su cooperación con Cuba, “legítima y transparente”

• Rubio acusa a Cuba de permitir que adversarios de EE.UU. hagan trabajos de inteligencia en la isla

• Sanciones de EE.UU. a Cuba buscan disuadir a otros gobiernos según expertos