IRS: por qué algunos reembolsos siguen retrasándose y qué hacer si el tuyo no ha llegado

Para muchas familias en Estados Unidos, el reembolso de impuestos no es un dinero extra: es un alivio inmediato para el pago de la renta, la tarjeta de crédito o una deuda que ya no puede esperar. Por eso, cuando el depósito no llega, la preocupación crece rápidamente entre contribuyentes que esperaban ese dinero en menos de 21 días.

Aunque el Servicio de Impuestos Internos (IRS) reiteró que procesa la mayoría de los reembolsos en un plazo de 21 días, hay algunas declaraciones que requieren revisiones adicionales, correcciones por errores mínimos o verificaciones que pueden retrasar el depósito. En muchos casos, los contribuyentes ni siquiera saben que existe un problema hasta que revisan el estado de su devolución.

El plazo de 21 días del IRS tiene límites claros

El IRS señala que la mayoría de los reembolsos electrónicos con depósito directo se liberan en unos 21 días desde que recibe la declaración. Pero ese plazo no es una garantía. En cuanto una declaración entra en revisión, puede tardar mucho más.

En las últimas temporadas, la agencia ha procesado más de 100 millones de declaraciones por año y ha devuelto cientos de miles de millones de dólares en reembolsos. Aunque la situación mejoró respecto a los retrasos graves que hubo durante la pandemia, hay algunos cuellos de botella provocados por falta de personal, sistemas obsoletos y picos de carga en fechas clave de la temporada.

Motivos frecuentes por los que el reembolso se retrasa

Normalmente, un reembolso se atrasa porque el IRS detecta que debe mirar el caso con más detalle. Entre las más comunes destacan:

Errores en datos personales. Un nombre mal escrito, una fecha de nacimiento equivocada o un número de Seguro Social que no coincide puede forzar una revisión manual.

Un nombre mal escrito, una fecha de nacimiento equivocada o un número de Seguro Social que no coincide puede forzar una revisión manual. Créditos reclamados por primera vez. El Crédito Tributario por Hijos (CTC) o el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) generan una revisión más cuidadosa para evitar fraudes.

El Crédito Tributario por Hijos (CTC) o el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC) generan una revisión más cuidadosa para evitar fraudes. Cambios drásticos en ingresos. Una caída o un aumento muy brusco frente al año anterior puede levantar sospechas de error o subdeclaración.

Una caída o un aumento muy brusco frente al año anterior puede levantar sospechas de error o subdeclaración. Información que no coincide. Si los formatos W‑2 o 1099 que tiene el IRS no cuadran con lo que declaró el contribuyente, el reembolso se detiene hasta aclarar las diferencias.

Cualquiera de estos escenarios puede convertir un reembolso de tres semanas en una de varios meses, sobre todo si el IRS necesita pruebas adicionales.

Casos con más riesgo de demora

El propio IRS reconoce que ciertos contribuyentes tienen más probabilidades de enfrentar retrasos:

Quienes reclaman EITC o Crédito Tributario Adicional por Hijos , cuyos reembolsos, por ley, no se liberan antes de mediados de febrero aunque se presente temprano en el año.

, cuyos reembolsos, por ley, no se liberan antes de mediados de febrero aunque se presente temprano en el año. Declaraciones con créditos educativos , gastos médicos muy altos o deducciones inusuales, que se salen de los patrones típicos.

, gastos médicos muy altos o deducciones inusuales, que se salen de los patrones típicos. Casos identificados como posible fraude o robo de identidad, que pasan a procesos de verificación más estrictos.

En estos casos, lo habitual es que el IRS envíe una carta explicando qué información falta. Si el contribuyente no responde rápido, el expediente se congela.

Qué puedes hacer hoy si tu reembolso no llega

Aunque nadie puede “saltarse la fila” del IRS, sí hay pasos concretos que ayudan a que el caso no se complique más:

Revisar el estatus en la página oficial. La herramienta Where’s My Refund? y la app IRS2Go son la vía para saber si el reembolso está en proceso, aprobado o retenido.

La herramienta Where’s My Refund? y la app IRS2Go son la vía para saber si el reembolso está en proceso, aprobado o retenido. Responder de inmediato cualquier carta. Ignorar una notificación solo alarga la espera. Es importante enviar exactamente los documentos que se piden y respetar los plazos.

Ignorar una notificación solo alarga la espera. Es importante enviar exactamente los documentos que se piden y respetar los plazos. Verificar la cuenta bancaria. Un error en el número de cuenta o de ruta puede hacer que el banco rechace el depósito y obligar al IRS a emitir un cheque en papel, sumando semanas.

En la práctica, el contribuyente no decide la velocidad de las revisiones internas, pero sí puede evitar que el caso se prolongue por falta de respuesta o por datos mal capturados.

Cómo golpean estos retrasos a las familias hispanas

Para muchos hogares hispanos, el reembolso de impuestos no es un “extra” sino un respiro financiero para poner al día la renta, pagar deudas, visitar a la familia o cubrir gastos médicos.

Cuando el dinero no llega, la alternativa suele ser recurrir a tarjetas de crédito con intereses altos o a préstamos informales. Eso encarece la deuda y añade estrés en familias donde ya hay más de un empleo por hogar y poco margen para absorber imprevistos.

Errores y decisiones que pueden empeorar la situación

Además de los problemas de sistema, hay decisiones que pueden convertir un retraso moderado en un problema mayor:

Confiar en terceros que prometen “acelerar” el reembolso. Pueden adelantarle dinero a cambio de comisiones altas, pero no tienen forma de acelerar los tiempos del IRS.

Pueden adelantarle dinero a cambio de comisiones altas, pero no tienen forma de acelerar los tiempos del IRS. Olvidar deudas previas con el gobierno. El reembolso puede ser retenido para pagar pensiones alimenticias atrasadas, deudas de préstamos estudiantiles federales o impuestos antiguos.

El reembolso puede ser retenido para pagar pensiones alimenticias atrasadas, deudas de préstamos estudiantiles federales o impuestos antiguos. Declarar en papel sin razón de peso. Las declaraciones impresas tardan mucho más que las electrónicas y, en los últimos años, han sido una de las principales fuentes de retraso por revisión detenida.

Considerar estas variables ayuda a que la próxima temporada de impuestos no dependa de un solo depósito para cuadrar el presupuesto.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre reembolsos atrasados

¿Cuándo debo preocuparme de verdad por mi reembolso?

Si presentaste de forma electrónica y pediste depósito directo, el IRS suele pagar en unos 21 días. Si ya pasó este plazo sin cambios en el estatus, conviene revisar la herramienta oficial y verificar que no haya cartas pendientes.

¿Sirve de algo llamar directamente al IRS?

Llamar no acelera el pago. El personal ve los mismos datos que muestra la web y confirma si hay revisión o si enviaron una notificación. Es más útil revisar en línea y responder cualquier carta por escrito.

¿Qué pasa si el IRS dice que ya pagó, pero no llegó el dinero?

En ese caso se puede solicitar un rastreo del pago. El IRS revisa con el banco si el depósito fue rechazado o si el cheque se perdió y puede reemitir el pago.

¿Pueden quedarse con mi reembolso para pagar deudas?

Sí. El gobierno puede aplicar el reembolso a ciertas deudas, como impuestos atrasados o pensión alimenticia. En esos casos, el contribuyente recibe un aviso explicando cómo se retuvo el dinero.

Conclusión

Los retrasos en los reembolsos del IRS no son solo un fallo burocrático: representan semanas de incertidumbre para familias que cuentan con ese dinero para cerrar el mes. Mientras la agencia no termine de modernizar sus sistemas y estabilizar su carga de trabajo, la mejor estrategia es presentar declaraciones limpias, vía electrónica y con tiempo suficiente, así como estar atentos a cualquier comunicación del IRS.

Depender del reembolso como único salvavidas financiero seguirá siendo un riesgo para las familias estadounidenses.

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