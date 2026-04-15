Ya enviaste tus impuestos: esto debes hacer hoy para no retrasar tu reembolso del IRS

Este martes 14 de abril, millones de contribuyentes en Estados Unidos están enviando sus declaraciones antes de la fecha límite, que es este 15 de abril, pero el proceso no termina ahí.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) advierte que cuando las declaraciones contienen errores, falta de verificación o acciones incorrectas después de declarar, pueden retrasar el reembolso, que en condiciones normales llega en un plazo de 21 días cuando se presenta de manera electrónica y se elige depósito directo.

Estos son los pasos que debes seguir una vez que entregaste tu declaración:

Confirma que el IRS aceptó tu declaración

El primer paso después de declarar es verificar que tu información fue recibida correctamente.

Cuando esto ocurre, la plataforma del IRS te envía el mensaje: “You should receive confirmation that your tax return has been accepted” (deberías recibir la confirmación de que tu declaración de impuestos ha sido aceptada), cuando se presenta electrónicamente.

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Puedes hacer esta confirmación a través de:

Confirmación del software de impuestos

Herramienta ‘Where’s My Refund’

Si la declaración no es aceptada, el proceso se detiene automáticamente.

Revisa tu estatus lo antes posible

Una vez enviada, es clave dar seguimiento al proceso de procesamiento de tu declaración.

El IRS recomienda usar su herramienta oficial (Where’s my Refund) para rastrear el reembolso, donde se actualiza el estatus en tres fases:

Recibido

Aprobado

Enviado

El IRS señala que ‘Where’s My Refund?’ permite ver el estatus en 24 horas tras enviar la declaración electrónicamente”. Esto permite detectar problemas a tiempo.

Evita errores que pueden retrasar el pago

Incluso después de enviar la declaración, algunos errores pueden afectar el proceso de procesamiento o reembolso.

Entre los más comunes están:

Datos bancarios incorrectos

Información personal incompleta

Créditos fiscales mal calculados

En estos casos, el IRS advierte que “errores pueden retrasar el proceso de tu reembolso”, especialmente en declaraciones con inconsistencias.

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Elige depósito directo para recibir el dinero más rápido

La forma en que eliges recibir tu reembolso también influye en el tiempo de procesamiento.

Según el IRS:

Depósito directo tarda: hasta 21 días

Cheque en papel: puede tardar varias semanas más

El organismo indica que “presentar electrónicamente y elegir depósito directo es la forma más rápida de recibir el dinero”. Una diferencia importante en tiempos.

Qué hacer si tu reembolso se retrasa

Si pasan más de 21 días sin recibir el dinero, hay acciones que puedes tomar.

En estos casos, el IRS recomienda:

Verificar el estatus en línea

Confirmar que no hay errores

Contactar al organismo si es necesario

Algunos retrasos pueden deberse a revisiones adicionales o validación cuando solicites créditos fiscales.

Lo que realmente debes hacer hoy después de declarar

En términos prácticos, estas son las acciones clave:

Confirmar que tu declaración fue aceptada

Revisar tu estatus en línea

Guardar comprobantes y documentos

Verificar datos bancarios

Estas acciones pueden marcar la diferencia entre recibir tu dinero rápido o esperar semanas adicionales.

Preguntas frecuentes (FAQ) sobre reembolsos del IRS

¿Cuánto tarda el reembolso del IRS en 2026?

Generalmente, hasta 21 días si se presenta electrónicamente y eliges depósito directo para el reembolso.

¿Cómo saber si el IRS ya aprobó mi declaración?

A través de la herramienta ‘Where’s My Refund’.

¿Qué pasa si mi declaración tiene errores?

Puede retrasarse el procesamiento o requerir revisión adicional.

¿Es más rápido el depósito directo?

Sí, es la forma más rápida de recibir el dinero.

¿Cuándo debo preocuparme por un retraso?

Si han pasado más de 21 días sin cambios en el estatus.

Conclusión

Enviar la declaración de impuestos es solo el primer paso. A partir de ese momento, las acciones que se tomen pueden acelerar o retrasar el reembolso.

Para millones de contribuyentes, especialmente en la comunidad hispana, revisar el estatus, evitar errores y elegir depósito directo puede significar recibir el dinero en semanas… o esperar mucho más tiempo.

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