Tragedia de familia inmigrante en Nueva York: anciana y su hijo pierden la vida al quemarse su hogar

Una mujer de 80 años y su hijo de 59 perdieron la vida en un incendio que arrasó el apartamento que compartían en Brooklyn (NYC).

Sus nombres no fueron revelados de inmediato. Pero su vecino Rafael Maleta comentó a Daily News que las víctimas eran originarias de isla caribeña Barbados. «Eran personas agradables. Muy normales», agregó. «Nunca hacían fiestas; no había ruidos, nada».

El fuego se desató alrededor de las 11:00 p.m. del lunes y rápidamente dejó atrapadas a las dos víctimas dentro de su vivienda del 3er piso en un edificio en el barrio Crown Heights. Los investigadores aún intentan determinar la causa del siniestro.

«Lo que me alertó fue el humo», relató Maleta, quien reside en un apartamento situado frente al de las víctimas, en un edificio de seis pisos ubicado en Kingston Ave., cerca de Empire Blvd. «Era realmente denso; no se podía ver nada a través de él».

«Llamé al 911 y llegaron muy rápido, en unos tres minutos», añadió. «Nos indicaron qué debíamos hacer: cerrar la puerta y permanecer dentro». Los paramédicos trasladaron de urgencia a la madre y al hijo al Hospital King County, donde fueron declarados muertos, aparentemente a consecuencia de la inhalación de humo. Un bombero también fue trasladado al hospital en condición estable.

Keith, otro vecino, señaló que las víctimas llevaban una vida muy reservada. «El hijo salía a trabajar y regresaba a casa, mientras que la madre se quedaba en el hogar», comentó. «Todavía estoy tratando de asimilar lo sucedido».

La semana pasada Román Amatitla fue arrestado como sospechoso de haber iniciado a propósito un fuego que cobró la vida de tres adultos y una bebé en un edificio ilegal en Queens (NYC). En marzo Kenneth Roberts y su hijo Mekhi de 12 años perdieron la vida en un incendio ocurrido en un edificio de apartamentos en Long Island (NY).

El mes pasado Narinder Singh y su hijo Jawahar Singh, dueños de una imprenta en Queens (NYC), fueron acusados de haber quemado su negocio tras ser desalojados por su casero, según la fiscalía federal. También en marzo Aljo Mrkulic fue sentenciado por asesinar a su novio Christopher Rodríguez, apuñalándolo más de 120 veces y luego quemar su cuerpo, creando un incendio que dejó a cientos de vecinos sin hogar en East Harlem (NYC).

En febrero una recién nacida fue hallada su vida entre los escombros de un fuego residencial donde su madre, Miguelina Alcántara, ya había sido declarada muerta en Queens (NYC). En Halloween dos adultos y tres niños fallecieron en un incendio residencial en Paterson (NJ) avivado por fuertes vientos que azotaron la región.

A principios de octubre dos adultos y tres niños murieron al quemarse su hogar en Albany, capital de Nueva York. En mayo un padre y sus dos hijos menores de edad, ambos autistas, murieron en un incendio residencial en Goshen (NY). También ese mes una pareja de ancianos logró salvar su vida al incendiarse su hogar en Long Island (NY), pero su hijo murió en la tragedia. Además, un padre murió y su esposa y dos niñas resultaron gravemente heridas al incendiarse su hogar de madrugada en Nueva Jersey.

En abril de 2025 una niña de 9 años murió en un fuego doméstico que además dejó heridos a dos menores en Newark, la ciudad más poblada de Nueva Jersey. También ese mes un hombre de 88 años y una mujer de 72 murieron y más de dos docenas de residentes fueron desplazados de madrugada tras un incendio en un edificio de ancianos de gran altura en North Bergen (NJ). A fines de marzo de 2025 el dueño de un santuario de gatos en Long Island (NY) murió cuando se quemó el refugio animal que mantenía. Un número indeterminado de felinos fallecieron también.

En junio de 2024 una hispana y su hijo murieron en incendio que dejó docenas de personas sin hogar en New Rochelle (NY). En marzo de 2023 tres adultos y un niño inmigrantes de Guatemala y otro menor nacido en EE.UU. fallecieron en un voraz incendio en el condado Rockland de Nueva York.