Rubio se reúne con el papa León XIV en el Vaticano

El secretario de Estado Marco Rubio arribó este jueves a la Ciudad del Vaticano para sostener un encuentro con el papa León XIV. La visita oficial tiene lugar en el Palacio Apostólico, donde el funcionario estadounidense busca abordar temas de carácter diplomático, específicamente la crisis en Cuba, en un momento de tensión entre el pontífice y el presidente Donald Trump.

El funcionario ingresó al territorio vaticano a las 11:15 a.m., hora local, escoltado por una comitiva de seguridad que recorrió la Vía de la Conciliación. Fue recibido por el prefecto de la Casa Pontificia, el arzobispo Peter Rajic, antes de dirigirse a la audiencia privada con el pontífice, informó EFE.

Luego de su conversación con el papa, el secretario de Estado tiene programada una reunión de trabajo con el cardenal Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede.

El foco en la ayuda humanitaria para Cuba

Según declaraciones ofrecidas el martes en la Casa Blanca, el motivo de la visita de Rubio es discutir la distribución de asistencia humanitaria en Cuba. El secretario destacó el rol histórico del Vaticano como mediador entre Washington y La Habana, aunque el funcionario negó que el viaje responda exclusivamente a las recientes diferencias públicas entre el presidente Trump y el líder religioso.

El encuentro ocurre tras un intercambio de críticas vinculadas al conflicto bélico entre Estados Unidos, Israel e Irán. León XIV calificó de “inaceptable” la postura de Trump sobre el uso de fuerza militar, a lo que el mandatario respondió calificando al pontífice de “débil”.

“La misión de la Iglesia es predicar el Evangelio y la paz. Por eso, si alguien desea criticarme por anunciar el Evangelio, que lo haga con la verdad, pues la Iglesia se ha manifestado contra todas las armas nucleares durante años y no cabe duda alguna al respecto”, declaró el papa.

La gira Rubio continuará este viernes con una reunión con la primera ministra de Italia, Giorgia Meloni, quien también ha sido objeto de críticas por parte de Donald Trump tras expresar su respaldo a las posiciones del Vaticano.

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