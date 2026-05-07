Szczesny confirma que seguirá en el Barcelona hasta 2027

A sus 36 años, Wojciech Szczesny ha querido poner fin a las especulaciones sobre su futuro. El portero polaco confirmó este jueves en declaraciones a Eleven Sports su firme intención de cumplir el contrato que lo vincula al FC Barcelona hasta el 30 de junio de 2027. “Todavía quiero y todavía puedo hacerlo”, aseguró con rotundidad, desestimando los rumores que apuntaban a una posible retirada anticipada al final de la presente campaña.

Szczesny, que protagonizó uno de los regresos más sonados del fútbol europeo al “descolgar los guantes” en octubre de 2024 tras la lesión de Marc-André ter Stegen, se ha convertido en una figura respetada dentro del entorno culé. Aunque tras la llegada de Joan García su rol ha pasado a ser el de guardameta suplente, su madurez y ética de trabajo son altamente valoradas por el cuerpo técnico.

Consciente de su nueva etapa, el exjugador de la Juventus y el Arsenal explicó cómo aporta valor al grupo cuando no le toca estar bajo los palos: “Siento la presión de estar a la altura del resto del equipo en los entrenamientos. Un buen ambiente ayuda, una sonrisa y aliviar la presión son claves, pero lo principal es dar el ejemplo”, señaló el polaco, subrayando que su papel va mucho más allá de ser un simple animador del vestuario.

El rendimiento de Szczesny en su primera etapa fue fundamental para la estabilidad defensiva del equipo, logrando dejar la portería a cero en 14 ocasiones durante el curso pasado. Ahora, su veteranía sirve de respaldo para la progresión de los porteros más jóvenes del club, garantizando una transición sólida en una posición de máxima exigencia.

Con la continuidad de Szczesny asegurada, el Barcelona mantiene una pieza de experiencia internacional contrastada en su plantilla, fundamental para afrontar los retos de la próxima temporada y el inminente compromiso del Clásico, cita que el portero espera con la misma ambición de siempre.

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