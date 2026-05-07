Adidas arma un “dream team” con Messi, Beckham, Zidane, Lamine Yamal y Bad Bunny en su nuevo comercial

Adidas lanzó Backyard Legends, un comercial estilo ‘film’ de cinco minutos dirigido por el actor nominado al Óscar Timothée Chalamet que reúne a Lionel Messi, Bad Bunny, Lamine Yamal, Jude Bellingham, Trinity Rodman y leyendas como Zinedine Zidane, David Beckham y Alessandro Del Piero.

El corto, que adelanta la antesala de la Copa Mundial de la FIFA 2026, enarbola la bandera del fútbol libre y la alegría del juego. Utiliza el simbolismo de un patio trasero como semillero de sueños para crear leyendas.

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La pieza sigue a Chalamet mientras intenta formar un equipo capaz de enfrentarse a Clive, Ruthie e Isaak, un trío local cuya racha invicta no cae desde los años 90.

Isaac, Ruthie y Clive, que no han perdido ningún partido desde que eran niños, se enfrentan a David Beckham, Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero.

El duelo lo gana el equipo que logre dos de tres anotaciones. Las leyendas logran imponerse con ventaja de 0-2 gracias a Zinedine Zidane y Alessandro Del Piero.

No obstante, un disparo al travesaño de David Beckham le dio la oportunidad a Isaac, Ruthie y Clive de que iniciaran la remontada y mantuvieran su invicto.

Básicamente, la pieza audiovisual busca armar una retórica de jugadoras que encarnen la libertad del fútbol callejero.

El comercial mezcla nostalgia noventera como la de los antiguos spots, desde la música hasta el estilo de calle. Sin embargo, cuenta con efectos visuales adaptados a la tecnología actual.

La historia se va desarrollando en una especie de línea temporal entre el pasado, el presente y el futuro. El comercial cuenta con la participación del actual Balón de Oro, Ousmane Dembélé, las estrellas del FC Barcelona, Raphinha y Pedri, el alemán Florian Wirtz y el mexicano Santiago Giménez.

En el comunicado de Adidas sobre su nuevo anuncio, Chalamet, fan confeso del fútbol desde niño, explicó que participar en el proyecto fue una forma de volver a esos días en los que imitaba tiros libres de Beckham o voleas de Zidane.

“Me encanta este juego y no puedo esperar a la Copa del Mundo de este verano”, dijo.

Por su parte, Adidas detalló que Backyard Legends es una declaración de principios con la que la marca busca rememorar a los atletas que marcaron la pauta de este deporte y que, décadas después, siguen en la retina y la memoria colectiva.

“La autocreencia y la alegría son la clave”, afirmó Florian Alt, vicepresidente de Comunicaciones de Marca Global. “El juego no está definido por el escenario o las cámaras, sino por quienes juegan libremente”, añadió.

La campaña llega en un año clave para Adidas, que será proveedor oficial del balón y de los uniformes de 14 selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026.



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