Raúl Jiménez debuta como actor y productor en la película “Un portero improbable”

El delantero del Fulham y referente de la Selección Mexicana Raúl Jiménez sorprendió con su debut en el cine. Sin embargo, su participación no se limita a un cameo frente a las cámaras; el atacante asume un rol fundamental como productor ejecutivo de la película ‘Un portero improbable’, un proyecto que busca visibilizar el autismo a través de la pasión por el fútbol.

La trama narra la inspiradora historia de un joven portero con autismo que lucha contra los estigmas para cumplir su sueño de representar a México. En una de las escenas clave, Jiménez (quien es llamado ‘capitán’ en la ficción) es el encargado de motivar al protagonista justo antes de saltar al terreno de juego. El film cuenta con un elenco de lujo del balompié azteca, incluyendo a Jaime ‘Jimmy’ Lozano, Marco Fabián, Héctor Moreno y la leyenda Jorge Campos.

La producción, que nació durante la pandemia por iniciativa de Joaquín Beltrán, ha logrado amalgamar el apoyo de diversas instituciones deportivas. Duilio Davino, director de Selecciones Nacionales y quien también aparece en el largometraje a través de material de archivo de su etapa en Rayados, destacó la importancia de este estreno en el contexto actual.

“Es un proyecto con muchos valores. De cara al Mundial, una película así ayuda mucho a conectar con la gente”, comentó Davino durante la presentación. La cinta ha contado con la colaboración de entidades como la Kings League y el club Monterrey, consolidándose como una obra que utiliza la plataforma del fútbol para fomentar la empatía y la inclusión de personas con neurodiversidad en el deporte profesional.

Para Jiménez y su esposa, Daniela Basso (también productora de la cinta), este paso hacia la industria cinematográfica representa una extensión de su compromiso social, demostrando que el impacto de los ídolos del Tri trasciende lo que sucede cada domingo en el césped.

Sigue leyendo:

·Reservas de hoteles para el Mundial 2026 no alcanzan la cantidad proyectada

·Arbitro fue denunciado por discriminar a un niño de 11 años en un partido en Argentina

·Arsenal jugará su segunda final de Champions League tras eliminar al Atlético Madrid