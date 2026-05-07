Uruguayo Fede Valverde acaba en el hospital con un golpe en la cabeza tras irse a las manos con Tchouaméni

A tres días del clásico ante el Barcelona, el vestuario del Real Madrid es un polvorín. El uruguayo Federico Valverde terminó este jueves en un hospital de la capital española después de una fuerte discusión con Aurelien Tchouaméni que acabó con un golpe en la cabeza del uruguayo.

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De acuerdo con medios como Marca o ‘The Athletic’, ambos jugadores tuvieron un roce en el entrenamiento del miércoles y decidieron resolver las diferencias a puerta cerrada, aunque sin mucho éxito.

Real Madrid team-mates Federico Valverde and Aurelien Tchouameni were involved in a dressing-room fight at the club’s training ground on Thursday, one day after an earlier altercation between the pair.



Sources briefed on what unfolded, speaking on the condition of anonymity to… pic.twitter.com/Zl8s7HMXmi — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) May 7, 2026

Posteriormente, el incidente salió en la prensa y al día siguiente Valverde negó el saludo en el entrenamiento de este jueves. El uruguayo le acusa de haber filtrado lo del día anterior a la prensa.

A pesar de que el francés habría negado el señalamiento, durante la sesión de entrenamiento hubo recriminaciones constantes en las que incluso hubo “entradas a destiempo”.

Ya en el vestuario, el segundo capitán del Real Madrid siguió con su comportamiento y fue cuando Tchouaméni se habría plantado para establecer un límite y encontrar una resolución al conflicto que no fue aceptada por el uruguayo, según los reportes.

La tensión aumentó y el francés propinó un fuerte puñetazo a Valverde que le hizo caer al suelo y golpearse en la cabeza. El jugador tuvo que abandonar el centro de entrenamiento en silla de ruedas rumbo al hospital.

El Real Madrid abrió una investigación interna para determinar responsabilidades y posibles sanciones. No es la primera vez que Fede Valverde queda envuelto en un episodio de este tipo.

En abril de 2023, el uruguayo protagonizó un incidente muy comentado con Álex Baena, del Villarreal, a quien golpeó en el estacionamiento del estadio Santiago Bernabéu después de un partido de Liga.

Valverde aseguró entonces que reaccionó por un comentario que el jugador rival habría hecho sobre un embarazo riesgoso de su pareja, algo que Baena negó públicamente.

El choque entre Valverde y Tchouaméni es el segundo en 24 horas y se suma a otros episodios recientes de tensión en el vestuario blanco, como el enfrentamiento entre Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras.

Este otro incidente fue confirmado por el mismo lateral izquierdo en un comunicado a comienzos de semana. No obstante, no hizo mención a Rüdiger.



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