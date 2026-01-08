Fede Valverde firma un gol de falta al estilo Roberto Carlos en la Supercopa (Video)

Fede Valverde volvió a dejar su firma en la Supercopa de España con un golazo de falta directa que recordó a los mejores tiempos de Roberto Carlos y confirmó su relación especial con el torneo. El uruguayo fue decisivo en la semifinal ante el Atlético de Madrid con un disparo espectacular que rompió el partido y empujó al Real Madrid hacia la final.

El tanto llegó desde balón parado y fue una obra de técnica y potencia. Valverde impactó el balón con el exterior del pie derecho, dibujando un efecto endiablado por fuera de la barrera que sorprendió a Jan Oblak, sin margen de reacción. Un golpeo limpio, violento y preciso que se convirtió de inmediato en uno de los goles más destacados de su carrera.

La celebración reflejó la magnitud del momento. Valverde corrió sin control, se golpeó la cabeza con ambas manos y terminó tendido sobre el césped, liberando la frustración acumulada de quien perseguía ese gol en un escenario grande. Era su primera anotación en el torneo tras años siendo protagonista desde otros registros.

No era la primera vez que el uruguayo aparecía en una semifinal de Supercopa. Ya había marcado en esta instancia para decidir un clásico ante el Barcelona hace tres ediciones, con un gol en el minuto 97 tras un contragolpe letal a pase de Rodrygo. De nuevo, en una noche grande, Valverde respondió.

Su idilio con la Supercopa comenzó incluso antes de los goles. En la final de 2020, con el título en juego y el derbi al límite, protagonizó la recordada falta sobre Álvaro Morata en el minuto 115 que le costó la expulsión, pero salvó al equipo y terminó siendo clave en el título conquistado por el Real Madrid en la tanda de penales. Aquella acción marcó su carácter competitivo; este gol, su madurez futbolística.

Incluso rozó el doblete con otro disparo lejano que no encontró portería. Su actuación fue completa y coronada por un gol que quedará en la memoria del torneo.

