Gobierno de Claudia Sheinbaum negó que haya intentado actos de Isabel Díaz Ayuso en México

Luego de la controversia que se generó con Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, la Secretaría de Gobernación de México aseguró este viernes que “en ningún momento se intentó evitar alguna de las presentaciones” de la funcionaria española en territorio mexicano.

El gobierno de Claudia Sheinbaum afirmó en un comunicado: “Respecto de la visita de la presidenta de la Comunidad de Madrid a México, la Secretaría de Gobernación aclara que el recorrido por nuestro país se desarrolló en un ambiente de total libertad, que es lo que caracteriza a nuestro gobierno”.

Este mensaje llega luego de que Díaz dijera que canceló el fin de su viaje oficial a México por un boicot del gobierno. Por esa razón, decidió no asistir a los Premios Platino que se celebran la Riviera Maya, en el sur de México.

“Todo el clima de boicot que sigue creciendo por parte del gobierno de ultraizquierda mexicano obliga a la presidenta Díaz Ayuso a suspender la tercera parte del viaje, que estaba prevista en Monterrey, y volver a Madrid”, escribió en un comunicado el gobierno regional de Madrid.

Este conflicto se generó porque Díaz encabezó un homenaje a Hernán Cortés, en el que se defendió la pureza del mestizaje. Además de esto, lanzó críticas contra el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), el partido de Sheinbaum.

Más reacciones por la controversia con Sheinbaum

En medio de esta polémica, el Grupo Xcaret, empresa mexicana propietaria del parque temático natural de la Riviera Maya, fijó su postura.

La compañía negó este viernes “categóricamente” haber recibido “amenazas o instrucción alguna” por parte de la presidenta mexicana sobre la realización de los Premios Platino en uno de sus recintos por la participación de la presidenta regional de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Además, aseguraron que “ni ningún funcionario del Gobierno de México” ha ordenado nada con respecto a los galardones por la participación en la gala que se celebrará este sábado 9 de mayo.

Esto se debe a que el gobierno regional mexicano afirmó que hubo presiones para evitar la presencia de Díaz Ayuso.

“En un hecho sin precedentes, el gobierno mexicano ha amenazado a los organizadores de los premios Platino del Cine Iberoamericano con cerrar el complejo donde se celebran si acude la presidenta de la Comunidad de Madrid tanto al evento como al recinto, en cualquier momento”, indicó.

Por su parte, Sheinbaum aseguró que detrás de esta controversia hay una alianza política “de la derecha internacional” con la derecha mexicana. La mandataria además ha adelantado que esta situación puede afectar a la normalización de la relación bilateral entre México y España.

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