Sheinbaum reclama a EE.UU. por no aclarar fallecimientos de mexicanos bajo custodia de ICE

La falta de información detallada por parte de Washington sobre las muertes de migrantes mexicanos en centros de detención ha llevado al Gobierno de México a escalar su respuesta. La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó este martes la ausencia de explicaciones claras y anunció nuevas acciones diplomáticas y legales.

“No ha habido respuestas puntuales a cada caso”, afirmó la mandataria al referirse a los fallecimientos ocurridos bajo custodia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), en un contexto marcado por el endurecimiento de las políticas migratorias en Estados Unidos.

El reclamo surge tras la confirmación reciente de otra muerte en Luisiana, con lo que el número de connacionales fallecidos en centros migratorios asciende a al menos 15 desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca en 2025.

Ante este panorama, Sheinbaum indicó que su administración ya elevó el tono frente a las autoridades estadounidenses. “Se hizo una carta muy fuerte. Ayer hubo un comunicado de la Secretaría de Relaciones Exteriores al Gobierno de Estados Unidos”, explicó.

Nuevas medidas

Como parte de las medidas, la presidenta instruyó a la red consular a modificar su esquema de supervisión en los centros de detención.

A diferencia de las visitas semanales que se realizaban hasta ahora, pidió que haya presencia diaria de funcionarios consulares. “(Dí) instrucciones a todos los cónsules (…) para que visiten diario los centros de detención”, detalló.

En paralelo, el Gobierno mexicano impulsa acciones en instancias internacionales. Según explicó, ya se han activado mecanismos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y se evalúa recurrir a otros organismos de Naciones Unidas.

“Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el Gobierno de los Estados Unidos”, enfatizó Sheinbaum, al señalar que es necesario esclarecer las condiciones de los fallecimientos y determinar si hubo “un presunto maltrato o una violación a los derechos humanos”.

La mandataria también reiteró su desacuerdo con la política migratoria estadounidense, al considerar que ha derivado en detenciones masivas. “Hay muchos mexicanos que su único delito es no tener papeles”, concluyó.

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