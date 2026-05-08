Gobierno de Trump desclasifica archivos ovni

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes la desclasificación oficial de cientos de documentos relacionados con Fenómenos Anómalos No Identificados (UAP), conocidos popularmente como ovnis, en una medida que reaviva el debate sobre la posible existencia de vida extraterrestre y la transparencia gubernamental en Estados Unidos.

La iniciativa, presentada por el Departamento de Guerra de Estados Unidos (DOD), forma parte del programa denominado Presidential Unsealing and Reporting System for UAP Encounters (PURSUE), creado para liberar información previamente clasificada sobre encuentros y reportes registrados por agencias federales durante décadas.

Según el comunicado oficial, la primera entrega incluye 162 archivos compuestos por fotografías, videos, documentos y reportes de inteligencia que ya pueden consultarse públicamente a través del portal oficial del gobierno estadounidense.

La desclasificación involucra a múltiples organismos federales, entre ellos la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI), el Departamento de Energía, la Oficina de Resolución de Anomalías en Todos los Dominios (AARO), la NASA y el FBI.

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, aseguró que esta liberación representa un paso histórico en materia de transparencia.

“Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas y es hora de que el pueblo estadounidense lo vea por sí mismo”, declaró el funcionario.

La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, afirmó que el gobierno busca realizar una revisión “cuidadosa y sin precedentes” del material relacionado con fenómenos aéreos no identificados.

Mientras tanto, el director del FBI, Kash Patel, sostuvo que por primera vez los estadounidenses tendrán acceso “sin restricciones” a documentos oficiales sobre UAP.

El material desclasificado comprenden varios documentos, así como fotos y videos de lo que parece ser actividad UAP. (Foto: FBI/Cortesía)

Trump impulsa la mayor liberación de archivos ovni

La Casa Blanca aseguró que ningún otro presidente había impulsado un nivel similar de apertura respecto a los fenómenos UAP.

El anuncio se produce meses después de que Trump prometiera desclasificar información relacionada con ovnis tras una polémica generada por declaraciones del expresidente Barack Obama en un pódcast del periodista Brian Tyler Cohen.

Durante la entrevista, Obama respondió preguntas sobre extraterrestres y fenómenos inexplicables. Aunque negó la existencia de instalaciones secretas dedicadas a ocultar seres alienígenas, también declaró: “Son reales, pero yo no los he visto”.

Trump reaccionó rápidamente a esas declaraciones y acusó a Obama de revelar información clasificada, asegurando que había cometido “un grave error”.

Posteriormente, Obama aclaró que durante su presidencia nunca tuvo pruebas directas de contacto extraterrestre, aunque reconoció que, debido a la inmensidad del universo, no puede descartarse la existencia de vida fuera de la Tierra.

Las declaraciones de ambos mandatarios volvieron a colocar el tema ovni en el centro de la conversación pública en Estados Unidos, especialmente entre comunidades interesadas en teorías de conspiración y secretos gubernamentales.

NASA y FBI respaldan la publicación de documentos

El administrador de la NASA, Jared Isaacman, respaldó públicamente la decisión y aseguró que la agencia continuará investigando fenómenos anómalos mediante herramientas científicas avanzadas.

“Seguiremos siendo honestos sobre lo que sabemos, lo que aún no entendemos y todo lo que queda por descubrir”, afirmó Isaacman.

La NASA indicó que muchos de los materiales liberados todavía no han sido completamente analizados para determinar el origen de las anomalías registradas en imágenes y reportes militares.

La publicación de estos archivos también reactivó antiguas teorías relacionadas con la famosa Area 51, una instalación militar cuya existencia fue reconocida oficialmente por la CIA en 2013.

Durante años, defensores de teorías extraterrestres han sostenido que el gobierno estadounidense utilizó esa base secreta para ocultar pruebas de vida alienígena y tecnología no humana.

Aunque los documentos desclasificados por la CIA confirmaron que el lugar fue utilizado principalmente para pruebas del avión espía U-2 durante la Guerra Fría, el misterio alrededor del Área 51 nunca desapareció del imaginario popular.

¿Qué contienen los nuevos archivos UAP?

Hasta ahora, las autoridades estadounidenses no han confirmado evidencia concluyente de vida extraterrestre en los materiales liberados.

Sin embargo, algunos archivos incluyen registros visuales de objetos aéreos no identificados captados por pilotos militares, radares y sistemas de vigilancia gubernamentales.

El Departamento de Guerra informó que la publicación de documentos continuará “de forma progresiva” en los próximos meses y que el objetivo es ofrecer “máxima transparencia” al público estadounidense.

La decisión también podría aumentar la presión sobre otras agencias de inteligencia para divulgar información adicional relacionada con fenómenos inexplicables registrados durante décadas.

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