Trump acusa a Obama de filtrar información clasificada sobre extraterrestres

El presidente Donald Trump criticó este jueves al expresidente Barack Obama por hablar sobre la existencia de extraterrestres durante una entrevista en el pódcast No Lie de Brian Tyler Cohen, calificando sus declaraciones de divulgación de información clasificada.

“Dio información clasificada; se supone que él no debe hacer eso”, dijo Trump a los periodistas a bordo del Air Force One mientras viajaba hacia Georgia.

El mandatario no ofreció pruebas específicas ni aclaró qué de lo que dijo Obama es “clasificado”, pero insistió en que Obama cometió “un grave error”.

Trump aclaró que no tiene información sobre la veracidad de la existencia de vida extraterrestre: “No sé si son reales o no, no puedo confirmarlo”.

Al ser decirle que el presidente puede desclasificar archivos, el mandatario dijo: “Quizás pueda sacarlo de problemas desclasificando”.

Lo que dijo Obama

En la entrevista, el expresidente demócrata aseguró que los extraterrestres “son reales, pero no los he visto” y negó que se encuentren almacenados en el Área 51.

“No hay unas instalaciones bajo tierra, a menos que exista esta enorme conspiración y se la oculten al presidente de Estados Unidos”, añadió el exmandatario (2009-2017).

Obama aclaró posteriormente en su Instagram que durante su mandato no vio “pruebas de que los extraterrestres hayan hecho contacto con nosotros”, aunque consideró plausible su existencia por la vastedad del universo.

La polémica recuerda que la CIA desclasificó en 2013 documentos sobre la base militar Área 51, creada por el presidente Dwight Eisenhower en la década de 1950 para pruebas del avión espía U-2, alimentando décadas de teorías sobre ovnis y vida extraterrestre.

Con información de EFE.

