Tras nuevo intercambio de fuego, Trump afirma que EE.UU. volvió a negociar con Irán

WASHINGTON – El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su país mantiene negociaciones con Irán, pese a un nuevo intercambio de ataques entre ambos países que elevó la tensión en el estrecho de Ormuz y que afecta al frágil alto el fuego vigente desde hace casi un mes.

Trump aseguró a periodistas en la Casa Blanca que, luego del intercambio de fuego en Ormuz, se encuentran negociando un acuerdo con Irán.

“Quizás no se concrete, pero podría suceder cualquier día. Creo que ellos desean el acuerdo más que yo”, aseguró Trump, quien ha repetido durante semanas que Teherán “desea un acuerdo”, pese a que la República Islámica ha condenado las peticiones y violaciones a la tregua por parte de Washington.

El mandatario republicano agregó que el alto el fuego sigue vigente, a pesar de los ataques. “Sí, así es. Hoy se burlaron de nosotros. Los aniquilamos. Se burlaron. Yo lo llamo una burla”.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) informó que respondió al fuego iraní en el estrecho de Ormuz cuando misiles balísticos y drones fueron lanzados contra sus tres buques militares, que se encargan del bloqueo naval desplegado en la zona desde hace tres semanas.

Trump ha negado que la confrontación se trate de una “escalada”, pese a que Irán ha considerado lo sucedido como una violación al alto el fuego que cumple este viernes un mes de haber sido decretado.

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