El tiempo de hoy en Nueva York para este sábado 9 de mayo

¿Cómo deberías vestirte para salir este sábado en Nueva York? El pronóstico del tiempo para los neoyorquinos en las siguientes horas marca unas temperaturas que oscilarán entre los 61 grados Fahrenheit (16ºC) de máxima y los 55 grados Fahrenheit (13ºC) de mínima. Por otra parte, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que los neoyorquinos van a experimentar rondará los 61ºF (16ºC) de máxima y 61ºF (16ºC) de mínima.

¿Debería de coger paraguas? Ésta puede ser tu próxima duda y también tenemos respuesta para ti. Según el pronóstico, la posibilidad de precipitaciones es del 94% durante el día y del 55% durante la noche. La nubosidad, por su lado, será del 26% en el transcurso del día y del 51% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 4.35 mph durante la primera mitad del día y los 2.49 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa adecuada. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:45 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:00 h. En total, tendremos 14 horas de sol durante el día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana se prevén nubes y claros con escasa probabilidad de precipitaciones. Las temperaturas tendrán una variación entre los 50 y los 73 grados Fahrenheit (10 y 23 grados Celsius). Las probabilidades de lluvia serán de 25% por la mañana, 91% por la tarde y 25% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas en verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy contrastados según la región y la época del año. Por ejemplo, en la Costa Este, los climas dominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

El noreste estadounidense cuenta con un clima continental húmedo con lluvias permanentes durante todo el año, que se convierten en tormentas en verano y nieve en invierno. El sureste de Estados Unidos tiene un clima húmedo subtropical con veranos temperaturas calurosas, inviernos frescos y abundantes precipitaciones.

En la región oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona de costa del la región oeste y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.