Peso Pluma apadrina a los primeros 200 estudiantes mexico-americanos graduados en CUNY

Con Peso Pluma como padrino, la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY), por medio del CUNY Mexican Studies Institute, celebró la primera ceremonia de graduación de estudiantes mexico-americanos del sistema CUNY, donde participaron unos 200 estudiantes.

“Ustedes representan el sacrificio, el esfuerzo y las ganas de salir adelante. Nada es imposible cuando se trabaja con responsabilidad y amor“, dijo Peso Pluma.

El evento se realizó en el Center for the Performing Arts del Lehman College, a donde acudieron las generaciones de invierno 2025, así como de primavera y verano del 2026), provenientes de distintos

programas académicos de 14 instituciones CUNY.

“La iniciativa responde a la necesidad de reconocer y visibilizar la experiencia de los estudiantes mexicano-americanos de CUNY, especialmente en un contexto sociopolítico donde su representación ha sido históricamente limitada”, indicó el Lehman College.

Los estudiantes se gradúan en diversas especializades del Baruch College, Borough of Manhattan Community College, Bronx Community College, Brooklyn College, City College of New York, New York City College of Technology, College of Staten Island, CUNY School of Professional Studies, Hunter College, John Jay College of Criminal Justice, Kingsborough Community College, Lehman College, Queens College y York College.

Este esfuero fue impulsado originalmente por estudiantes y desarrollada en colaboración con la Dra.

Lizbeth de la Cruz Santana.

“Si un espacio no existe, hay que crearlo. Eso es lo que representa esta ceremonia: una iniciativa que nace de los estudiantes y que ahora quedará para las siguientes generaciones”, destacó De la Cruz Santana.

El evento contó con la participación de líderes académicos, funcionarios públicos, música por parte del Mariachi Perla Mexicana de NYC (fundado por una exalumna de CUNY), y la presencia sorpresa del artista Peso Pluma como padrino de generación.

“El logro de hoy dice algo muy claro: aquí pertenecemos. Su éxito no es solo individual, es una victoria para toda nuestra comunidad”, expresó Dr. José Higuera López, director del Instituto de Estudios Mexicanos.

En representación del Gobierno del Estado de Nueva York, Fidel Malena señaló que este logro de los estudiantes no eslamente una graduación, sino también “reconocimiento y visibilidad”.

La concejal Pierina Sánchez subrayó la responsabilidad que toca ahora a estos jóvenes: “Ahora les toca liderar y abrir camino para otros”.

Mientras el concejal Justin Sánchez acotó que este evento establece “una nueva tradición en CUNY”.

Los mensajes ahondaron en cómo la comunidad mexico-americana abona a los Estados Unidos y, en particular a Nueva York.

“Nuestra identidad no resta, suma. Su historia refleja la fuerza y el futuro de nuestra comunidad”, expresó.

CUNY y el Instituto de Estudios Mexicanos afirmaron que continuarán con estas ceremonias, para fortalecer las oportunidades de nuevas generaciones.