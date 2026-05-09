Prospecto de Padres de San Diego se declara culpable de transportar a migrantes a EE.UU

El prospecto de los Padres de San Diego, Humberto Cruz, se declaró culpable de transportar a inmigrantes no ciudadanos a los Estados Unidos.

El San Diego Tribune informó que Cruz, prospecto mexicano, llegó a un acuerdo de culpabilidad y que probablemente será deportado.

La organización de San Diego le explicó que perderá su visa de trabajo por 10 años, pero puede optar por otra visa en cinco años si demuestra un buen comportamiento.

Cruz, prospecto de 19 años de edad, había sido sometido a la cirugía Tommy John en agosto de 2025 y estaba haciendo la rehabilitación en las instalaciones del equipo en Arizona antes de ser arrestado por las autoridades.

Humberto Cruz, one of the Padres' top pitching prospects, pleaded guilty to a federal misdemeanor stemming from a human smuggling operation in Arizona, according to court documents, and as the San Diego Union-Tribune reported. Cruz self-deported to Mexico, sources said. — Dennis Lin (@dennistlin) May 9, 2026

Según el periódico, Cruz se declaró culpable de un delito menor en noviembre a cambio de que la fiscalía desestimara un cargo por delito grave. Fue sentenciado a 30 días de prisión, con crédito por el tiempo ya cumplido.

Los Padres colocaron a Cruz en la lista de jugadores restringidos en marzo y declinaron hacer más comentarios. Los Padres firmaron a Cruz, procedente de Monterrey, México, por 750.000 dólares en febrero de 2024.

Humberto Cruz pasó solo dos años en Ligas Menores con la franquicia de San Diego antes de ser sometido a la cirugía.

Cruz debutó con 16 años en la Liga Mexicana de Béisbol con los Diablos Rojos de México.

Se desconoce si el pitcher mexicano volverá a lanzar en el circuito mexicano después de recuperarse de la cirugía, que será al menos por los siguientes cuatro meses.

Humberto Cruz se disculpa ante los Padres de San Diego

El joven Cruz publicó un comunicado en el que se disculpó con la organización de San Diego, sus compañeros y su familia.

“A mis compañeros de equipo, a la organización, a nuestros aficionados y a mi familia, quiero expresar mi sincero arrepentimiento por un reciente error de juicio que ha causado decepción a muchas personas a las que respeto profundamente”, anunció.

Cruz indicó que colaborará con la organización sobre cualquier medida que requiera para, que puede involucrar ser dejado en libertad.

“Cooperaré plenamente con la organización y con cualquier medida que se me requiera, mientras sigo enfocado en mi crecimiento personal. y responsabilidad. Gracias a todos los que me han brindado su apoyo y honestidad. Entiendo que la confianza debe ganarse, y estoy preparado para hacerlo con mis acciones de ahora en adelante”, finalizó.

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