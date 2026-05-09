¿Qué pasa con el hantavirus en Estados Unidos?

El hantavirus, una enfermedad rara, pero potencialmente mortal transmitida por roedores, ha vuelto a captar la atención en Estados Unidos tras recientes alertas sanitarias internacionales y nuevos casos vinculados a un crucero en el Atlántico.

Aunque las infecciones siguen siendo poco frecuentes, las autoridades de salud recuerdan que el virus ha causado cientos de contagios y decenas de muertes en el país desde que comenzó la vigilancia oficial en 1993, según reportes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC).

Sin embargo indica que, hasta el momento, el riesgo de hantavirus entre la población en Estados Unidos es “extremadamente bajo”.

“Se está vigilando activamente y respondiendo a un brote de hantavirus”, indicó CDC en un comunicado sobre lo que ocurrió en el crucero MV Hondius, que viajaba desde Argentina hacia Europa. “En este momento, el riesgo para el público estadounidense sigue siendo extremadamente bajo”.

Los reportes de CDC señalan que, hasta finales de 2023, se habían reportado 890 casos de enfermedad por hantavirus en Estados Unidos. La mayoría de los contagios se registraron en estados al oeste del río Misisipi.

El virus puede provocar el llamado síndrome pulmonar por hantavirus (HPS, en inglés), una enfermedad respiratoria severa que puede avanzar rápidamente y resultar fatal. Según los CDC, el índice de mortalidad ronda el 36%.

¿Cómo se puede contagiar hantavirus en Estados Unidos?

Las autoridades sanitarias explican que el contagio ocurre principalmente cuando las personas inhalan partículas contaminadas provenientes de la orina, saliva o excremento de roedores infectados. En Estados Unidos, el principal transmisor es el “deer mouse” o ratón ciervo, común en áreas rurales y boscosas.

Los síntomas iniciales suelen parecerse a los de una gripe: fiebre, fatiga, dolores musculares y dolor de cabeza. En casos graves, la enfermedad evoluciona hacia dificultades respiratorias severas. No existe una vacuna aprobada ni un tratamiento específico para el hantavirus.

El tema ha cobrado nueva relevancia tras un brote detectado en el crucero MV Hondius, que viajaba desde Argentina hacia Europa. Autoridades internacionales reportaron varias infecciones y al menos tres muertes asociadas con una variante conocida como virus Andes, una cepa que en Sudamérica puede transmitirse entre personas en circunstancias limitadas.

Estadounidenses en cuarentena

Funcionarios estadounidenses informaron que algunos pasajeros estadounidenses serían trasladados a instalaciones especiales de cuarentena en Nebraska para monitoreo médico.

Expertos en salud pública insisten en que el riesgo general para la población estadounidense sigue siendo bajo. El hantavirus continúa siendo una enfermedad poco común en el país, con menos de 30 casos reportados anualmente en promedio durante las últimas décadas.

Los CDC recomiendan evitar el contacto con roedores y extremar precauciones al limpiar espacios cerrados como áticos, graneros o cobertizos donde puedan existir nidos o excrementos. Las autoridades aconsejan ventilar los lugares antes de limpiarlos y utilizar desinfectantes para evitar que partículas contaminadas se dispersen en el aire.

Nota: Este artículo se escribió con apoyo de IA, basado en información oficial de los CDC.