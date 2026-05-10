Conductor sobrevive milagrosamente a caída de escombros en un túnel de Manhattan

Un hombre detrás del volante escapó por poco de la muerte en el túnel que pasa bajo los apartamentos Bridge, Manhattan, cuando, inesperadamente, se encontró con un enorme trozo de escombros que se desprendió.

John Toledo, de 61 años, estaba de regreso a casa desde su trabajo en el Departamento de Protección Ambiental de Nueva York cerca de las 6 de la mañana del jueves cuando el incidente destrozó su vehículo.

“Tengo suerte de estar vivo. El coche está destrozado. Ahora tengo que averiguar a quién puedo presentar una queja”, publicó Toledo en Reddit.

Al hombre no le dio tiempo de frenar ni esquivar el enorme obstáculo y se estrelló contra la losa caída.

Este hecho tuvo lugar en la autopista Trans-Manhattan, el tramo que conecta con el puente George Washington con la autopista Cross Bronx. El túnel en cuestión pasa por debajo de los apartamentos Bridge, un complejo de cuatro edificios de 32 pisos en Washington Heights.

“Si hubiera estado uno o dos segundos más adelante, en lugar de que ese trozo de hormigón golpeara la parte delantera del coche, podría haber atravesado el parabrisas y no estaría hablando con ustedes”, manifestó Toledo.

El hombre publicó en internet las imágenes grabadas por la cámara del salpicadero del coche, que muestran el terrible incidente.

“Por el bien de cualquier otra persona que conduzca por esa carretera en el futuro, los responsables de esa estructura deberían hacer un esfuerzo conjunto para examinarla, de modo que algo así no vuelva a suceder”, expresó.

Por su parte, la Autoridad Portuaria, responsable de la carretera, declaró en un comunicado que se inspeccionó y se reparó la zona dañada.

“El jueves, apareció un video que mostraba lo que parecían ser escombros cayendo cerca del puente George Washington. Tras una inspección del área afectada, confirmamos que un componente del techo había fallado y luego realizamos todas las reparaciones necesarias”, indicó un vocero de la Autoridad Portuaria en un comunicado.

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