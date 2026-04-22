Mujer mayor murió sentada cuando auto se subió a una acera en Nueva York

Una mujer de 72 años falleció cuando estaba plácidamente sentada en un banco y fue impactada por un auto a plena luz del día en El Bronx (NYC).

La tragedia tuvo lugar en la intersección de Bartow Avenue y Co-Op City Boulevard, alrededor de la 1:30 p.m. del martes. Al parecer el conductor de 55 años sufrió un episodio médico y perdió el control de su vehículo -un Mazda CX rojo modelo 2018-, y terminó impactando contra dos personas que estaban sentadas en un banco.

La mujer fue declarada muerta en el lugar de los hechos. Un hombre de 36 años sufrió heridas leves; se encontraba consciente y alerta cuando fue trasladado al Hospital Jacobi en condición estable, señaló ABC News.

El conductor permaneció en el lugar del accidente. La Policía de Nueva York informó que se encontraba en condición estable. Hasta el momento, no se han realizado arrestos. El Escuadrón de Investigación de Colisiones (CIS) del Distrito de Carreteras de NYPD se encuentra investigando el accidente.

En un caso similar, este mes un hombre de 40 años murió después de que un conductor perdiera el control de su vehículo y embistiera una parada de autobús MTA cerca del Staten Island Mall (NYC). Previamente una mujer de 44 años falleció irónicamente tras ser atropellada por una ambulancia privada en el barrio Midwood de Brooklyn (NYC).

El viernes 17 de abril Jenny Maribel Chacho Sánchez, ecuatoriana de 32 años, falleció dramáticamente al ser atropellada por el conductor de un camión de carga tras haber dejado a su niña en la escuela en Queens (NYC). Fue al menos el 3er inmigrante ecuatoriano en morir este año en un accidente vial en Nueva York.

En septiembre de 2025 José Edwin Cruz Gómez fue cusado de haber atropellado a propósito a una adolescente latina y su familia durante una pelea estando borracho en Queens (NYC). En agosto un hombre de 72 años murió dentro de un gimnasio Planet Fitness en Elizabeth (NJ) después de que una conductora se estrellara contra el edificio.

En junio de 2024 Layla Adredini fue sentenciada a 20 años de cárcel por haber subido con su camioneta a una acera persiguiendo a un hombre, pero en cambio arrolló fatalmente a una anciana que estaba sentada en Brooklyn.

También en 2024 un autobús de la MTA se estrelló contra un restaurante Burger King en Brooklyn (NYC) después de que su conductor al parecer sufriera un problema médico de madrugada. En abril de ese año cinco personas resultaron heridas dentro de vehículos y en la calle luego de que un conductor de 89 años al parecer perdiera el control de su auto Mercedes de lujo tras sufrir un aparente episodio médico también en Brooklyn.

En 2022 una conductora y una docena de pasajeros resultaron heridos cuando un bus MTA chocó contra una columna del Metro de Nueva York en El Bronx. La conductora sufrió un paro cardíaco momentos antes de que el autobús chocara. Igualmente ese año una anciana chocó su auto contra un restaurante de pollos en Brighton Beach, Brooklyn.

Las autoridades recuerdan que hay cero tolerancia con conductores que manejen a exceso de velocidad y/o bajo efectos de alcohol y drogas. También los ciclistas y motorizados son frecuentes protagonistas de accidentes viales, como víctimas y victimarios, al circular en las aceras, irrespetar el semáforo y hasta el sentido de las calles.

En octubre de 2024 varias calles de NYC comenzaron a tener límites de velocidad reducidos por la entrada en vigencia de la llamada Sammy’s Law, en honor a un niño de 12 años que murió arrollado por un conductor cerca de su casa en Brooklyn (NYC).

En diciembre de 2023 la gobernadora Kathy Hochul firmó la “Ley Angélica”, prevista para mantener fuera de la carretera a los conductores con suspensiones previas al acusar de delito grave a los reincidentes después de haber cometido cinco o más infracciones de tránsito que resultaron en suspensiones o revocaciones.