Hallan en el Atlántico los restos de soldado estadounidense desaparecido durante maniobras en Marruecos

Los restos de un soldado de Estados Unidos que había desaparecido durante unas maniobras militares en Marruecos fueron recuperados en el océano Atlántico, mientras continúan las labores de búsqueda de un segundo militar que sigue desaparecido, informó AP.

El Ejército estadounidense confirmó el domingo que los restos hallados pertenecían al teniente primero Kendrick Lamont Key Jr., de 27 años, un oficial de artillería antiaérea que desapareció junto a otro soldado tras caer por un acantilado durante una excursión recreativa mientras ambos se encontraban fuera de servicio.

Según detalló el Ejército de Estados Unidos en Europa y África en un comunicado citado por AP, un equipo militar marroquí encontró el cuerpo en el agua cerca de la costa alrededor de las 8:55 de la mañana del 9 de mayo, a menos de una milla del lugar donde los dos militares habrían entrado al océano.

Los soldados fueron reportados como desaparecidos el pasado 2 de mayo después de participar en African Lion, las maniobras militares multinacionales anuales organizadas en Marruecos.

De acuerdo con las autoridades militares marroquíes, ambos desaparecieron alrededor de las 9 de la noche cerca del área de entrenamiento de Cap Draa, en las afueras de Tan-Tan, una región caracterizada por montañas, zonas desérticas y llanuras semidesérticas.

Amplia operación de búsqueda

La desaparición desencadenó una extensa operación de búsqueda y rescate en la que participaron más de 600 efectivos de Estados Unidos, Marruecos y otros países aliados.

La misión incluyó el despliegue de fragatas, embarcaciones, helicópteros y drones para rastrear el océano y la zona costera.

Un funcionario de defensa estadounidense declaró a AP, bajo condición de anonimato, que los esfuerzos para localizar al segundo soldado continuaban activos incluso después de la conclusión oficial de las maniobras militares el viernes.

Según el funcionario, un contingente estadounidense permaneció en Marruecos para mantener el mando y control de las operaciones de rescate.

La búsqueda, que entró en su noveno día, había cubierto más de 12,000 kilómetros cuadrados de mar y litoral, mientras se añadían diariamente unos 3,000 kilómetros cuadrados adicionales al área rastreada.

Trayectoria del militar fallecido

Key estaba asignado a la Batería Charlie, 5.º Batallón, 4.º Regimiento de Artillería de Defensa Aérea, perteneciente al 10.º Comando de Defensa Aérea y de Misiles del Ejército de Estados Unidos en Europa y África.

Antes de ingresar al servicio militar, obtuvo una licenciatura en marketing en la Universidad Metodista de Fayetteville, Carolina del Norte, además de especializaciones en negocios internacionales, emprendimiento y administración de empresas.

Según el comunicado militar citado por AP, ingresó al Ejército en 2023 como candidato a oficial y recibió su nombramiento como oficial de artillería antiaérea en 2024, después de completar la Escuela de Candidatos a Oficiales.

Más tarde finalizó el Curso Básico de Liderazgo para Oficiales en Fort Sill, Oklahoma.

Maniobras African Lion

Los soldados participaban en African Lion 26, un ejercicio militar liderado por Estados Unidos que comenzó en abril y se desarrolló en Marruecos, Túnez, Ghana y Senegal.

Las maniobras reunieron a más de 7,000 efectivos militares de más de 30 países y son consideradas el mayor ejercicio conjunto estadounidense realizado en África desde su creación en 2004.

AP recordó además que en 2012 dos marines estadounidenses murieron y otros dos resultaron heridos en un accidente de helicóptero ocurrido en Agadir, al sur de Marruecos, durante ejercicios militares similares.

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