Ejércitos de EE.UU. y Marruecos hicieron simulacro químico en estadio sede del Mundial 2030

En el marco de las maniobras conjuntas ‘African Lion’, las Fuerzas Armadas Reales de Marruecos (FAR) y el Ejército de los Estados Unidos llevaron a cabo este martes un complejo simulacro de emergencia en el Gran Estadio de Agadir.

El ejercicio, de alta carga simbólica y operativa, utilizó como escenario una de las sedes clave para el Mundial de 2030, reforzando la preparación de las infraestructuras marroquíes ante amenazas nucleares, biológicas y químicas (NRBQ).

El simulacro recreó una situación de crisis durante un partido de fútbol con más de 40,000 espectadores, en donde se recreó un incendio en los almacenes del estadio, la propagación de humo y la detección de agentes químicos sospechosos, lo que desencadenó un estado de pánico controlado.

La operación requirió el despliegue de fuerzas especiales para asegurar el recinto, la neutralización de un dron hostil y la localización de un laboratorio clandestino, culminando con la evacuación de heridos y la descontaminación radiológica de la zona.

Cooperación estratégica y tecnología avanzada

La presencia de altos mandos como el general de división Mohamed Ben el Wali y el general de brigada estadounidense Daniel Boyack subrayó la importancia de esta alianza. El ejercicio no solo sirvió para probar la capacidad de respuesta inmediata, sino también para integrar medios tecnológicos avanzados en la neutralización de explosivos y la gestión de evacuaciones masivas en recintos deportivos de élite.

Agadir es una de las seis sedes seleccionadas por Marruecos para la cita mundialista que organizará junto a España y Portugal, por lo que garantizar la seguridad ante “amenazas complejas” se ha convertido en una prioridad estratégica para el reino alauí.

Las maniobras “African Lion2, que comenzaron el 20 de abril y concluirán el próximo 8 de mayo, siguen desarrollándose en diversas localidades como Benguerir, Tifnit y Dajla, manteniendo su enfoque en la estabilidad regional y la coordinación operativa aérea, terrestre y marítima.

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