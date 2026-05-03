Dos militares estadounidenses desaparecen tras participar en ejercicios en Marruecos

Al menos dos efectivos militares estadounidenses fueron reportados como desaparecidos en el suroeste de Marruecos, de acuerdo con información del Comando África de Estados Unidos (AFRICOM) mientras participaban en el ejercicio multianual, African Lion.

Las fuerzas de Estados Unidos y Marruecos, junto a otros países que integran las maniobras, iniciaron de inmediato una operación coordinada de búsqueda y salvamento, informó ABC News.

“El incidente sigue bajo investigación y la búsqueda continúa”, precisó AFRICOM a tra vés de un comunicado. Sin embargo, el mando militar estadounidense no ha informado sobre las identidades de los afectados o a qué comando pertenecen.

Ubicación y condiciones del terreno

El incidente tuvo lugar el sábado en las inmediaciones de Cap Draa, un sector de entrenamiento situado cerca de la localidad de Tan Tan, frente al océano Atlántico. El territorio tiene problemas logísticos para las labores de rescate, pues se caracteriza por ser una zona montañosa que alterna terrenos desérticos con llanuras semidesérticas.

Las maniobras “African Lion”, las más importantes para el Ejército estadounidense en ese continente, se desarrollan desde el mes de abril y abarcan territorios en cuatro naciones: Túnez, Ghana, Senegal y Marruecos. Está previsto que las actividades concluyan en los próximos días, y cuenta con la participación de 7,000 efectivos procedentes de más de 30 países, señaló ABC News.

¿Quiénes integran las actividades de African Lion?

El personal estadounidense involucrado en estas prácticas incluye a miembros de la Guardia Nacional, la Reserva del Ejército, la Fuerza Aérea y el Cuerpo de Marines. Según portavoces militares, estos ejercicios anuales, realizados de forma ininterrumpida desde 2004, buscan optimizar la capacidad de respuesta ante crisis globales y mejorar la seguridad regional mediante la colaboración entre aliados africanos y potencias occidentales.

Sobre antecedentes similares en Marruecos, en 2012 dos infantes de Marina estadounidenses fallecieron y otros dos sufrieron heridas tras un accidente de un helicóptero en la ciudad de Agadir, también durante el desarrollo del African Lion.

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