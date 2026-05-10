Madre de Alabama recibe cadena perpetua por contratar a un sicario para matar al padre de su hijo

Una residente de Madison, Alabama, identificada como Jaclyn Skuce, fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras determinarse su responsabilidad en la planificación del asesinato de Anthony Larry Sheppard, con quien mantenía una disputa legal por la custodia de su hijo.

Los hechos que originaron este proceso judicial se remontan al 24 de julio de 2020, cuando el Departamento de Policía de Hartselle recibió una solicitud para verificar el bienestar de Sheppard, debido a que este no se presentó a una audiencia judicial programada sobre la custodia del menor, informó Fox News.

Al llegar a la vivienda de la víctima, los oficiales de seguridad observaron que la puerta exterior fue destrozada y la entrada principal permanecía entreabierta. En el interior, los agentes localizaron el cuerpo de Sheppard, quien presentaba múltiples impactos de proyectil de arma de fuego.

Las investigaciones posteriores de la Fiscalía del Condado de Morgan concluyeron que el móvil del crimen fue impedir que el padre obtuviera mayores derechos de visita o la custodia total del niño.

Planificación del crimen mediante redes sociales

Según la Fiscalía e la información recabada por el Hartselle Enquirer, Skuce utilizó plataformas de redes sociales para contactar y contratar a un sicario. El ejecutor fue identificado como Logan Delp, un hombre residente de la misma localidad de Hartselle. La investigación señaló que la mujer ofreció un pago de $30,000 dólares para llevar a cabo el homicidio.

En tal sentido, el tribunal declaró a Skuce, de 43 años, culpable de tres cargos por asesinato por encargo, asesinato de un testigo y asesinato cometido mediante disparos contra una vivienda habitada.

Otras cuatro personas enfrentan cargos de asesinato por su vinculación con el crimen de Sheppard. Logan Delp, el autor material, recibió su condena por asesinato capital en octubre de 2025. La fiscalía informó que otro de los acusados ya se declaró culpable, mientras que dos individuos adicionales permanecen a la espera de sus respectivos juicios. Jaclyn Skuce cumplirá su sentencia de por vida bajo la custodia del Departamento Correccional de Alabama.

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