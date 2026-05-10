“Mortal Kombat II” recaudó $17 millones de dólares durante su primer día en cartelera

Este viernes 8 de mayo, se estrenó “Mortal Kombat II” y tuvo un gran primer día en cartelera, e incluso llegó a superar a la líder en taquilla de la semana pasada: “The Devil Wears Prada 2”. Aunque obtuvo en primer lugar en recaudación el viernes, no se sabe si logrará cerrar el fin de semana en ese primer puesto.

La secuela de la película basada en el famoso videojuego logró recaudar $17 millones de dólares el viernes, en un total de 3,503 salas de cine de Norteamérica. Este primer día hizo que las expectativas de sus productores fueran superadas.

Antes de su estreno, se creía que “Mortal Kombat II” recaudaría un total de $35 millones de dólares en la taquilla estadounidense durante su primer fin de semana, pero ahora se apunta a más de $40 millones de dólares.

Hay que destacar que la película no tiene el primer puesto del fin de semana asegurado, aunque los $17 millones de dólares que recaudaron el viernes están muy por encima de los $9.8 millones de dólares que alcanzó “The Devil Wears Prada 2” durante su segundo viernes en cartelera.

“Mortal Kombat II” fue dirigida por Simon McQuoid, y el elenco está encabezado por Karl Urban, Adeline Rudolph, Martyn Ford, Tati Gabrielle, Jessica McNamee, Mehcad Brooks, Ludi Lin, Josh Lawson, Hiroyuki Sanada y Tadanobu Asano.

Mientras lucha con “The Devil Wears Prada 2”, lo que parece estar asegurado es que la película logrará superar la recaudación obtenida por su primera película, la cual se estrenó en 2021.

Este fin de semana, también se estrenó “Billie Eilish – Hit Me Hard and Soft: The Tour (Live in 3D)”, una producción que no solo llama la atención en cartelera por tratarse de la cantante, sino porque fue dirigida por el famoso director James Cameron. Durante su primer día en cartelera, este largometraje logró recaudar $4.5 millones de dólares en Estados Unidos.

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