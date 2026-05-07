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Amazon pide privacidad durante el rodaje de “The Summer I Turned Pretty”

Fanáticos de la historia se han acercado a los sitios donde se está grabando la película, poniendo en riesgo la seguridad de los actores

Aún no se tiene fecha de estreno para la película de "The Summer I Turned Pretty".

Aún no se tiene fecha de estreno para la película de "The Summer I Turned Pretty". Crédito: Michel Euler | AP

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Por  Carolyn Manrique

Hace unos días comenzó el rodaje de la película de “The Summer I Turned Pretty” y en redes sociales se han compartido fotos y videos que muestran a los actores grabando escenas en algunos lugares públicos. Tras la difusión de varias fotos y el acercamiento de fanáticos a los sets de grabación, Amazon Prime Video ha hecho una petición.

A través de un comunicado, Amazon Prime Video expresó: “Nos encanta la emoción, pero compartir locaciones y visitar el set interrumpe el rodaje y genera preocupaciones reales de seguridad para nuestro elenco y equipo”.

Además de ser un problema de seguridad, los videos y fotos que se comparten hacen que se comience a especular sobre lo que mostrará la película, la cual servirá como final definitivo de la serie que tuvo tres temporadas.

“Estamos trabajando arduamente para crear una burbuja de seguridad y así lograr la mejor película posible. Por favor, ayúdennos a proteger la magia de Cousins ​​hasta que esté lista para ser compartida”, escribieron en el mismo comunicado.

Hay que recordar que la adaptación de “The Summer I Turned Pretty” se basa en la trilogía de libros escrita por Jenny Han, quien desde el inicio ha estado involucrada en el proyecto de adaptación a serie y ahora a cine.

Por ahora se desconoce la fecha exacta en la que se estrenará la película, lo cierto es que todos los actores de la serie regresan a sus papeles para concluir con la historia. Los protagonistas son Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno.

Por otro lado, Han también ha dado su opinión sobre los recientes acercamientos que han tenido los fanáticos al set de grabación. En historias de Instagram, escribió: “Cuando la gente viene al set, graba y comparte videos, interrumpe el trabajo. Dificulta que los actores se metan en el personaje y les causa ansiedad innecesaria. A menudo tenemos que detener la producción para despejar la escena, lo que desconcentra al equipo. Esta historia significa mucho para mí, y sé que también significa mucho para ustedes. Quiero ofrecerles la mejor versión de esta película. Por favor, ayúdennos a proteger nuestro proceso”.

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