Jessie Buckley y Paul Mescal volverán a protagonizar una película

Esta semana se ha confirmado que Jessie Buckley y Paul Mescal protagonizarán una nueva película. Los dos actores ya trabajaron juntos en “Hamnet”, la película que obtuvo varias nominaciones durante esta temporada de premios.

Ahora, la ganadora del Oscar y Mescal estarán al frente del elenco de “Hold On To Your Angels”, escrita y dirigida por el nominado al Oscar Benh Zeitlin. Según información compartida por “Variety”, el rodaje de esta nueva historia comenzará en febrero del año que viene.

En “Hold On To Your Angels”, Mescal interpretará a un forajido condenado al infierno y Buckley se convertirá en un feroz pastor de almas perdidas. Estos dos personajes se enamorarán.

El director y guionista encargado de este proyecto describe la historia: “‘Hold On To Your Angels’ es la historia de amor más imposible que jamás haya presenciado: un romance de forajidos para el fin de Estados Unidos, ambientado en los confines de Luisiana del Sur. He soñado con contarla desde que su protagonista, Pam Harper, se presentó a la audición para ‘Beasts of the Southern Wild’ hace diecisiete años. Es una carta de amor a un estilo de vida en peligro de extinción y un llamado a la empatía en un planeta fracturado”.

Hay que recordar que el director de este proyecto llegó a ser nominado a los premios Oscar con su primera película, “Beasts of the Southern Wild” (2012). Además de las nominaciones al Oscar, esta película también ganó la Caméra d’Or en Cannes

La producción de esta película estará a cargo de Plan B Entertainment, productora de “F1” (2025) y “Moonlight” (2016), junto con Alex Coco de “Anora” (2024) y “Red Rocket” (2021).

Por ahora no se ha anunciado quién completará el elenco y acompañará a Buckley y Mescal.

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