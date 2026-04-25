Ferry para el Mundial 2026: legisladores de Nueva York impulsan nueva ruta para evitar tarifas de hasta $150

En medio de crecientes críticas por los elevados costos del transporte rumbo al Mundial 2026, legisladores de Nueva York impulsan una propuesta que busca cambiar por completo la experiencia de los aficionados: una nueva ruta de ferry que conecte West Harlem con Nueva Jersey en cuestión de minutos.

Según CBS News, la iniciativa fue puesta sobre la mesa en un mitin celebrado este viernes, donde participarán el líder de la mayoría del Concejo, Shaun Abreu, el congresista Adriano Espaillat y el presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal. Los funcionarios buscan poner en marcha un servicio de ferry que partiría desde los muelles de West Harlem, a la altura de la calle 125, con destino a Edgewater, Nueva Jersey.

Según los promotores del proyecto, el trayecto podría completarse en menos de 10 minutos, convirtiéndose en una alternativa rápida y eficiente frente a los actuales planes de transporte, ampliamente criticados por su costo y logística.

Una solución para un problema millonario

El impulso a esta propuesta surge en un contexto de inconformidad generalizada entre aficionados y autoridades locales debido a los altos precios para trasladarse a los partidos del Mundial, que se celebrarán en el MetLife Stadium.

Recientemente, NJ Transit reveló que el costo del viaje ida y vuelta desde Penn Station hasta el estadio alcanzará los $150 dólares durante el torneo, una cifra que contrasta drásticamente con los aproximadamente $13 que cuesta el mismo trayecto en un día normal. Además, se informó que solo habrá 40,000 boletos disponibles por partido, los cuales saldrán a la venta en mayo.

Como alternativa, se ofrecerán boletos para autobuses lanzadera con un costo de $80, con salidas desde puntos clave como Port Authority, zonas cercanas a Grand Central y el Hackensack Meridian School of Medicine. A esto se suma otra restricción importante: no habrá estacionamiento disponible en el estadio MetLife durante los encuentros.

Además, Penn Station cerrará parcialmente durante 4 horas antes de cada partido, lo que podría complicar aún más la movilidad de miles de asistentes.

El ferry como alternativa estratégica

Frente a este panorama, los legisladores consideran que el ferry no solo aliviaría la presión sobre el sistema de transporte, sino que también representaría una solución a largo plazo para comunidades históricamente desatendidas.

Shaun Abreu calificó la propuesta como “transformadora”, destacando que podría mejorar la conectividad entre Harlem y Nueva Jersey, facilitando el acceso a empleos y oportunidades económicas a ambos lados del río Hudson.

Además del beneficio inmediato durante el Mundial, los defensores del proyecto subrayan que el servicio podría operar durante todo el año, fortaleciendo la economía local al aumentar el flujo de visitantes y clientes para pequeños negocios en West Harlem.

Cabe destacar que los muelles de West Harlem fueron construidos en 2009 con una inversión pública de $20 millones, pero desde entonces han permanecido sin servicio de ferry, lo que ha generado cuestionamientos sobre el uso de esos recursos.

Críticas a FIFA y presión política

El debate sobre el transporte ha escalado a nivel estatal y federal, con figuras políticas de distintos partidos señalando directamente a FIFA por no asumir parte de los costos.

El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, criticó duramente las tarifas: “Cobrar más de 11 veces el precio habitual por un viaje en tren es un abuso. FIFA está generando miles de millones con este Mundial, y los aficionados están pagando el precio antes de siquiera entrar al estadio”.

A estas críticas se sumó la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, quien también cuestionó la falta de planificación en materia de transporte.

Incluso legisladores republicanos han exigido mayor transparencia. En una carta dirigida a sus colegas demócratas, solicitaron una audiencia con el comité organizador del Mundial en Nueva York y Nueva Jersey para esclarecer cuánto están costando estos eventos a los contribuyentes.

El senador estatal Declain O’Scanlon expresó su preocupación por decisiones logísticas como la prohibición de estacionamiento en el estadio, calificándola de “insólita”.

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