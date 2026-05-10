“Quiero reducirla a cero”: Netanyahu plantea acabar con ayuda militar de EE.UU.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, afirmó que busca eliminar gradualmente la ayuda militar que su país recibe de Estados Unidos y aseguró que pretende reducir “a cero” ese apoyo financiero en el plazo de una década.

Durante una entrevista con el programa “60 Minutes” de CBS, Netanyahu explicó que ya habló del tema con el presidente Donald Trump y con funcionarios israelíes.

“Quiero reducir a cero el apoyo financiero estadounidense, el componente financiero de la cooperación militar que tenemos, porque recibimos $3,800 millones de dólares al año”, declaró el mandatario israelí en un adelanto difundido este domingo.

“Es hora de desacostumbrarnos”

Consultado sobre la relación económica y militar entre ambos países, Netanyahu aseguró que considera necesario disminuir la dependencia de Israel respecto a la asistencia estadounidense.

“Creo que es hora de que nos desacostumbremos al apoyo militar restante”, sostuvo.

El líder israelí indicó además que no quiere esperar a futuras administraciones o al próximo Congreso estadounidense para iniciar el proceso.

“Quiero empezar ahora, no quiero esperar al siguiente Congreso. Podría disminuir muy rápido”, afirmó al hablar del calendario previsto para reducir la ayuda.

Actualmente, Washington entrega unos $3,800 millones de dólares anuales en asistencia militar a Israel, fondos aprobados por el Congreso estadounidense que en los últimos años han sido objeto de un creciente debate político debido a la guerra en Gaza y a las discusiones sobre el gasto exterior de Estados Unidos.

Netanyahu habla sobre Irán

En otro fragmento de la entrevista, Netanyahu aseguró que la guerra con Iran “ha conseguido mucho”, aunque advirtió que el conflicto todavía no ha terminado.

El primer ministro insistió en que el uranio enriquecido iraní y las instalaciones vinculadas al programa nuclear “deben ser desmanteladas”.

También afirmó que la solución pasa por “ir y sacarlo” de Irán y aseguró que Trump le expresó su intención de actuar en ese sentido, posiblemente mediante un acuerdo.

“Es una misión tremendamente importante”, dijo Netanyahu sobre el tema nuclear iraní.

Con información de EFE.

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