Trump asegura que Irán “ya no se reirá más” de Estados Unidos

El presidente estadounidense Donald Trump afirmó este domingo que Irán lleva casi medio siglo “golpeteando” a Estados Unidos, pero advirtió que “ya no se reirá más” de su país, en un momento en que Teherán respondió a la última propuesta de paz presentada por Washington, publicó EFE.

“Durante 47 años los iraníes nos han estado ‘golpeteando’, haciéndonos esperar, matando a nuestra gente con sus bombas al borde de la carretera, destruyendo protestas y, recientemente, aniquilando a 42,000 manifestantes inocentes y desarmados, y riéndose de nuestro ahora de nuevo gran país”, sostuvo Trump en su red Truth Social.

Trump añadió que “¡ya no se reirán más!” y aprovechó para criticar tanto al expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017) por supuestamente otorgar a Irán “una nueva vida” mediante dinero, como a su sucesor Joe Biden (2021-2025).

Las declaraciones se produjeron a la par de la confirmación de Pakistán sobre haber recibido la respuesta de Irán a la propuesta de paz estadounidense destinada a poner fin al conflicto en el golfo Pérsico. Por el momento, los detalles de esa respuesta no han sido divulgados.

Irán ha sido “derrotado”

Por otra parte, el programa Full Measure difundió este domingo una entrevista grabada con Trump durante la semana, en la que el presidente aseguró que Irán ha sido “derrotado”, aunque aclaró que eso no significa que el país esté “acabado”, y amenazó con más “objetivos”.

“Podríamos seguir dos semanas más y cumplir con todos y cada uno de nuestros objetivos. Tenemos ciertos objetivos que queríamos. Probablemente hemos cumplido el 70 %, pero tenemos otros objetivos que podríamos atacar”, dijo Trump a la periodista Sharyl Attkisson.

Trump agregó que Estados Unidos mantiene vigilancia sobre las reservas de uranio enriquecido iraní, un punto central en las negociaciones de paz, y aseguró que Washington “se hará con ellas en algún momento” y que “si alguien se acerca al lugar, lo sabremos y le haremos estallar”.

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