Marco Rubio señala que Irán debe responder a la propuesta de paz de EE.UU.

El secretario de Estado, Marco Rubio, declaró que Washington espera una respuesta de Irán a sus propuestas para un acuerdo provisional que termine el conflicto bélico en Oriente Medio, luego de que Irán acusara a EE.UU. de violar el alto el fuego, que cada vez es más frágil, anunciado en abril.

En los últimos días se han producido las mayores intensificaciones de violencia en el estrecho de Ormuz y sus cercanías desde que inició la tregua informal. El incremento de la violencia se produjo después de un anuncio del presidente Donald Trump —seguido de una breve pausa— de una nueva misión naval destinada a reabrir la importante vía marítima.

El viernes, las fuerzas estadounidenses abrieron fuego contra dos petroleros con la bandera de Irán e inutilizaron el buque, informó el ejército estadounidense.

Pese a los enfrentamientos, siguen los esfuerzos diplomáticos, y los mediadores, como Pakistán, hicieron llegar un breve memorándum a Irán que, de acuerdo con Estados Unidos, podría servir de base para un alto el fuego más sólido y permitir nuevas conversaciones.

En una rueda de prensa en la Casa Blanca el viernes en la noche, el mandatario republicano declaró que esperaba una respuesta de Irán pronto. “Supuestamente recibiré una carta esta noche”, afirmó. Al preguntársele si Irán estaba retrasando intencionadamente el proceso de negociación, respondió: “Pronto lo sabremos”.

Rubio, en su visita a Roma, expresó lo siguiente: “Esperamos una respuesta de ellos hoy mismo… Espero que sea una oferta seria, de verdad… La esperanza es que sea algo que nos permita iniciar un proceso serio de negociación”.

En los últimos días se han generado fuertes vaivenes entre la esperanza y la desesperación, mientras Estados Unidos e Irán ponen a prueba la resistencia y la voluntad del otro, buscando obtener la ventaja en cualquier negociación a través de la retórica combatiente, el desafío y la violencia esporádica.

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, acusó a EE.UU. de romper el alto el fuego y publicó el viernes en X: “Cada vez que hay una solución diplomática sobre la mesa, Estados Unidos opta por una temeraria aventura militar”.

Asimismo, Araghchi alardeó de que las reservas de misiles balísticos y la capacidad de lanzamiento de su país no solo habían sido reparadas y reabastecidas en medio de la pausa en las hostilidades, sino que además se habían ampliado, informó The Guardian.

El control del estrecho de Ormuz y la amenaza de reemprender los ataques contra las infraestructuras petroleras y de otro tipo de los países vecinos en el Golfo Pérsico son las dos principales bazas que Irán puede usar en las negociaciones. Estados Unidos ha bloqueado a Irán, obstaculizando que todo el transporte marítimo relacionado con Irán salga del Golfo, para presionar a Teherán.

La exclusión del arsenal de misiles y las instalaciones de producción de Irán fue declarada en varias oportunidades como un objetivo clave al inicio de la guerra. Es posible que su restricción también sea una exigencia en cualquier negociación.

Por su parte, un funcionario iraní dijo que los ataques estadounidenses realizados durante la noche en el estrecho y sus alrededores alcanzaron un buque de carga iraní, hiriendo a 10 marineros y dejando a otros cinco desaparecidos. No quedó claro inmediatamente si el buque en cuestión fue el objetivo principal.

El Comando Central de EE.UU. dio a conocer que las fuerzas iraníes lanzaron misiles, drones y pequeñas embarcaciones contra tres buques de guerra estadounidenses en la noche, pero ninguno fue alcanzado, mientras que las fuerzas estadounidenses destruyeron la amenaza entrante y tomaron represalias contra las bases terrestres en Irán.

En tanto, los Emiratos Árabes Unidos informaron haber respondido a otro ataque con misiles iraníes el viernes. El Ministerio de Defensa de los EAU señaló que tres personas resultaron heridas luego de que las defensas aéreas interceptaran dos misiles balísticos y tres drones lanzados desde Irán. No se confirmó si todos fueron interceptados con éxito. Las autoridades solicitaron a la población que se mantuviera alejada de los escombros.

Irán ha lanzado cientos de misiles y drones contra los Emiratos Árabes Unidos durante la guerra, impactando generalmente en la infraestructura civil, incluidas instalaciones petroleras y hoteles de lujo.

Trump aseveró el jueves que el alto el fuego se mantenía, pero las esperanzas surgidas a inicios de esta semana de que se pudiera alcanzar un acuerdo “provisional” entre Teherán y Washington antes de que el líder de la Casa Blanca viajara a China la semana que viene parecen ahora prematuras.

También el viernes, el Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció sanciones contra personas y empresas a las que acusó de apoyar la guerra iraní, incluso China y Hong Kong. Las mencionadas sanciones se producen pocos días antes de la llegada de Trump a Pekín.

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