Cansancio por las dietas extremas crece en EE.UU.: mayoría rechaza las modas alimentarias y busca disfrutar la comida

Las dietas de moda, los alimentos “milagro” y las tendencias virales de bienestar parecen estar perdiendo terreno en Estados Unidos.

Una nueva encuesta reveló que millones de personas están cansadas de la obsesión constante con la comida saludable y prefieren volver a disfrutar de comer sin culpa ni restricciones extremas.

El estudio, realizado por Talker Research para Pancho’s Cheese Dip entre 2,000 adultos estadounidenses, encontró que el 64% considera que la sociedad se obsesiona demasiado con prácticamente cualquier tema. Y cuando se trata de alimentación, esa sensación es todavía más fuerte.

De acuerdo con los resultados, el 65% admitió haberse obsesionado alguna vez con lo que come, siguiendo tendencias populares o reglas estrictas de nutrición. Entre las prácticas más mencionadas aparecen el uso frecuente de freidoras de aire, las bebidas sin azúcar, los snacks considerados “saludables” y corrientes recientes como el “proteinmaxxing”, una tendencia enfocada en consumir cantidades elevadas de proteína.

Sin embargo, el entusiasmo por estas modas parece estar agotándose rápidamente. El 62% dijo sentirse cansado de intentar mantenerse al día con las tendencias de bienestar que cambian constantemente, mientras que el 61% aseguró estar harto de evitar alimentos que disfruta únicamente con el objetivo de bajar de peso.

Crece el deseo de una relación más relajada con la comida

Los resultados reflejan un cambio cultural importante en torno a la alimentación. Para muchos estadounidenses, la comida ya no debería estar asociada únicamente con calorías, restricciones o reglas estrictas, sino también con placer, convivencia y bienestar emocional.

El 77% de los participantes afirmó que comer debería ser divertido, y el 68% opinó que el país sería más feliz si las personas dejaran de analizar excesivamente sus dietas.

Además, el 57% confesó estar cansado de que otras personas les digan qué deberían comer. Esa fatiga ha llevado incluso a que el 37% adopte una postura “contracultural”, rechazando activamente las tendencias alimentarias populares y prefiriendo consumir lo que realmente disfrutan.

La gente en EE.UU. está fastidiada de que otros les digan qué es lo que deben de comer “por su salud”. (Foto: Shuttersock)

La encuesta también mostró cómo la alimentación se relaciona con experiencias emocionales positivas. Para muchos participantes, disfrutar de sus comidas favoritas sin sentir culpa genera una sensación comparable con descansar en la playa o vivir momentos especiales importantes.

De hecho, el 38% comparó esa sensación con relajarse frente al mar, mientras que un 9% dijo que el placer de comer libremente puede sentirse tan significativo como el día de su boda. Otro 16% aseguró que disfrutar alimentos considerados “prohibidos” representa incluso una forma de desafiar a influencers y figuras del mundo fitness.

Las reuniones sociales y los “placeres culpables” recuperan protagonismo

Las respuestas también reflejan un rechazo hacia estilos de vida extremadamente disciplinados relacionados con el ejercicio y la alimentación.

Por ejemplo, el 64% aseguró que preferiría disfrutar una margarita en una terraza antes que beber un batido de proteínas después de ir al gimnasio. Asimismo, el 92% afirmó que compartir aperitivos favoritos con amigos resulta mucho más atractivo que asistir a una clase de spinning.

Entre los llamados “placeres culpables”, la salsa de queso destacó como una de las favoritas. El estudio encontró que, especialmente entre la generación Z, existe una fuerte conexión emocional con este tipo de alimentos indulgentes.

La mitad de los integrantes de esa generación incluso bromeó diciendo que podría beber salsa de queso “como si fuera agua”, mostrando cómo ciertos alimentos asociados al disfrute están ganando terreno frente a las dietas restrictivas.

En los últimos años, expertos han advertido que la constante exposición a tendencias alimentarias, reglas estrictas y estándares irreales de salud puede provocar ansiedad, culpa y relaciones poco saludables con la comida.

Las plataformas digitales también han impulsado ciclos rápidos de modas nutricionales que cambian constantemente: desde eliminar carbohidratos y consumir exclusivamente proteína hasta demonizar ciertos ingredientes o promover productos “milagro”.

Para muchos consumidores, el agotamiento parece haber llegado a un límite.

La encuesta reveló que el 73% de los estadounidenses desearía eliminar permanentemente al menos una moda alimentaria de la conversación pública. Mientras tanto, solo el 23% dijo sentirse frecuentemente juzgado por sus decisiones alimentarias, lo que podría indicar que cada vez más personas están dejando atrás la presión social relacionada con la dieta perfecta.

El mensaje dominante entre los encuestados fue claro: disfrutar la comida, compartir momentos con otras personas y dejar de obsesionarse con cada ingrediente se está convirtiendo en una prioridad para millones de estadounidenses cansados de las restricciones y tendencias pasajeras.

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