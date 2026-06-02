Los 10 alimentos mencionados en la Biblia que siguen recomendando muchos nutricionistas

Las dietas de moda aparecen y desaparecen cada año, pero algunos de los alimentos más antiguos de la historia siguen ocupando un lugar destacado en las recomendaciones de los especialistas en nutrición.

En las últimas semanas volvió a ganar popularidad en redes sociales la llamada “dieta bíblica”, una forma de alimentación inspirada en los alimentos que aparecen con frecuencia en la Biblia. Aunque no existe una versión única ni estudios que demuestren que se trata de una dieta superior a otras, muchos de sus ingredientes coinciden con patrones alimentarios que hoy se consideran saludables.

La razón es sencilla: se basa principalmente en alimentos frescos, mínimamente procesados y ricos en nutrientes, algo que los expertos siguen recomendando para cuidar la salud cardiovascular, controlar el peso y reducir el riesgo de enfermedades crónicas.

Dieta bíblica: más de 2,000 años después, la misma receta

Aquí enumeramos los 10 alimentos mencionados en la Biblia que pueden formar parte de una alimentación saludable:

Aceite de oliva

El aceite de oliva es uno de los alimentos más emblemáticos del Mediterráneo y aparece numerosas veces en los textos bíblicos.

Actualmente es una de las grasas más recomendadas por los nutricionistas debido a su contenido de grasas monoinsaturadas y compuestos antioxidantes. Diversos estudios han vinculado su consumo con beneficios para la salud cardiovascular cuando se utiliza en reemplazo de grasas menos saludables.

Lentejas

Las lentejas son una excelente fuente de proteína vegetal, fibra, hierro y minerales esenciales. Además de ser económicas y versátiles, ayudan a aumentar la sensación de saciedad y pueden contribuir al control de los niveles de azúcar en sangre cuando forman parte de una alimentación equilibrada.

Garbanzos

Los garbanzos destacan por su aporte de proteínas vegetales, fibra y carbohidratos complejos. Por eso suelen formar parte de planes alimentarios destinados a mejorar la salud metabólica y mantener niveles de energía más estables durante el día.

Higos

Los higos aparecen en distintos relatos bíblicos y continúan siendo una fruta apreciada por su sabor dulce y su aporte de fibra. Consumidos con moderación, pueden ser una alternativa más nutritiva a muchos postres ultraprocesados.

Dátiles

Los dátiles son ricos en fibra, minerales y azúcares naturales. Aunque aportan energía rápidamente, los especialistas recomiendan consumirlos en cantidades moderadas, especialmente en personas con diabetes o que necesitan controlar sus niveles de glucosa.

Uvas

Las uvas contienen antioxidantes naturales, vitaminas y agua. Diversas investigaciones han estudiado compuestos presentes en esta fruta, como el resveratrol, por su posible relación con la salud cardiovascular, aunque los expertos recuerdan que ningún alimento aislado produce beneficios por sí solo.

Granada

La granada es una fruta rica en compuestos antioxidantes y fibra. Sus semillas pueden incorporarse a ensaladas, yogures o preparaciones con cereales integrales, aportando sabor y nutrientes sin necesidad de recurrir a ingredientes ultraprocesados.

Las sardinas son un superalimento saludable y económico para tu dieta. Crédito: Shutterstock

Pescado

El pescado era una fuente importante de alimento en tiempos bíblicos y sigue siendo una de las proteínas más recomendadas en la actualidad.

Los pescados grasos, como el salmón, las sardinas o la trucha, aportan ácidos grasos omega-3, asociados con beneficios para el corazón y el sistema circulatorio.

Miel

La miel aparece repetidamente en la Biblia, incluso como símbolo de abundancia. Aunque es una alternativa más natural que algunos productos industrializados, sigue siendo una fuente de azúcar y debe consumirse con moderación.

Hierbas y especias

Hierbas como el perejil, la menta, el cilantro y otras especias utilizadas desde la antigüedad siguen teniendo un papel importante en la cocina saludable. Además de aportar sabor, permiten reducir el uso excesivo de sal y salsas ultraprocesadas.

Lo que tienen en común estos alimentos

Más allá de las referencias religiosas, la mayoría de estos ingredientes comparte características que hoy valoran los especialistas:

Son alimentos poco procesados.

Aportan fibra, vitaminas y minerales.

Forman parte de patrones alimentarios tradicionales.

Suelen reemplazar productos ultraprocesados ricos en azúcar, sodio y grasas poco saludables.

Por eso muchos expertos consideran que el verdadero valor de esta tendencia no está en seguir una dieta antigua al pie de la letra, sino en recuperar hábitos alimentarios basados en alimentos frescos y preparaciones sencillas.

Lo que la dieta bíblica no puede hacer

Los nutricionistas advierten que ningún patrón alimentario garantiza por sí solo la pérdida de peso, la prevención de enfermedades o una vida más larga. La salud depende de múltiples factores, entre ellos la actividad física, el sueño, el estrés, los antecedentes médicos y la calidad general de la alimentación.

Por eso, más que buscar una dieta milagrosa, los especialistas recomiendan construir hábitos sostenibles que puedan mantenerse a largo plazo. Y, en ese sentido, muchos de los alimentos que aparecen en la Biblia siguen teniendo un lugar perfectamente válido en una mesa saludable del siglo XXI.

Seguir leyendo:

Cómo mejorar tu salud cerebral con frutos secos y café, según un científico

Cómo preparar y combinar arroz si eres diabético: 4 estrategias para no alterar tu glucosa

Cómo bajar de peso después de los 40: consejos para hackear el metabolismo