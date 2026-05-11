Clima de hoy en Nueva York para este lunes 11 de mayo

¿Cómo deberías prepararte para salir este lunes en Nueva York? La predicción del clima para el día de hoy en la Gran Manzana marca una temperatura máxima de 64 grados Fahrenheit (18ºC) y una mínima de 46 grados Fahrenheit (8ºC). Junto a esto, la sensación térmica o “temperatura real” prevista para esta jornada será de 68ºF (20ºC) de máxima y 68ºF (20ºC) de mínima.

La probabilidad de lluvia es del 11% durante el día y del 13% a lo largo de la noche, mientras que la nubosidad será del 13% durante el día y del 11% durante la noche.

Además, se esperan ráfagas de viento que alcanzarán un máximo de 6.84 mph durante la primera mitad del día y los 6.84 mph durante la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, los primeros rayos del Sol nos llegan se produce con el amanecer a las 05:43 h, mientras que se pone en el horizonte a las 20:02 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima en Nueva York mañana tendremos pocas nubes. Las temperaturas tendrán una variación entre los 52 y los 66 grados Fahrenheit (11 y 19ºC).

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El clima en Nueva York

Nueva York cuenta con un clima principalmente húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos cálidos. Las lluvias son comunes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La proximidad de la costa del Atlántico contribuye a suavizar los cambios extremos de temperatura. Los meses más fríos son diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Qué clima hay en Estados Unidos?

Un país tan extenso como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la región y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical del sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos realmente cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones elevadas en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año, con nevadas que después es convierten en nevadas en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la región oeste de Estados Unidos hay al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos helados y veranos templados en el frío y veranos muy e inviernos suaves. Tanto uno como otro tienen poca probabilidad de precipitaciones dada su condición seca. El clima mediterráneo se localiza en la zona de costa del la región oeste, con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.