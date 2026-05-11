Condenan a mujer de Florida que pidió disparar contra seguidores de MAGA en TikTok

Una jueza federal de Florida sentenció este lunes a 14 meses de prisión a Desiree Doreen Segari, una mujer de 41 años residente de Sarasota, tras ser declarada culpable de amenazar a simpatizantes del movimiento MAGA del presidente Donald Trump en videos publicados en TikTok.

Según un comunicado de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Medio de Florida, Segari fue condenada por “amenazar con causar daño a otra persona a través de comunicaciones interestatales”, luego de que un jurado federal la encontrara culpable el 13 de enero de 2026.

La sentencia fue dictada por la jueza federal Katheryn Kimball Mizell.

La Fiscalía señaló que la acusada publicó el 17 de agosto de 2025 un video en TikTok en el que llamaba a disparar contra personas que llevaran gorras de MAGA, el movimiento político asociado al presidente Donald Trump.

“Así que si todos conseguimos nuestras armas y ejercemos nuestro derecho de la Segunda Enmienda… y ves a alguien con una gorra de MAGA, ‘pew pew’, eso es lo que hacemos, esa es la manera, es la única manera”, dijo Segari en el video, mientras hacía gestos con las manos simulando disparos, según las pruebas expuestas en el juicio.

La acusada también afirmó que “la gente de MAGA merece tener miedo de caminar por las calles porque deberían saber que los verdaderos estadounidenses van a [insulto] matarlos”.

De acuerdo con la Fiscalía, Segari acompañó la publicación con el mensaje: “#seemagapewpewmaga iniciando una nueva tendencia, espero que se popularice. Por favor, corran la voz. Compartan este video. Republíquenlo. Usen el hashtag en todo internet. ¡Vamos, chicos! Es hora de contraatacar de una manera potencialmente efectiva”.

El comunicado agrega que, al día siguiente, Segari publicó un segundo video en TikTok en el que repetía la frase “MAGA pew pew MAGA” mientras nuevamente imitaba disparos con las manos.

La mujer había sido acusada formalmente el 18 de septiembre de 2025. El caso fue investigado por la Oficina Federal de Investigación (FBI), mientras que el fiscal adjunto Michael Sinacore estuvo a cargo de la acusación.